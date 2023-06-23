«Мы не будем никого держать насильно»: Семак – о Малкоме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на возможный уход Малкома из клуба.
Ранее сообщалось, что на бразильца претендует «Ювентус».
– Возвращается ли Малком на данный момент?
– Конечно. Пока конкретных предложений по тому или иному игроку нет. Какие-то поступают, агенты ведут работу – если будут конкретные предложения по любому игроку, и они устроят клуб, мы не будем никого держать насильно.
- «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро.
- Бразилец был признан лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне.
Источник: сайт «Зенита»