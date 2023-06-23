«Мы не будем никого держать насильно»: Семак – о Малкоме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на возможный уход Малкома из клуба.

Ранее сообщалось, что на бразильца претендует «Ювентус».

– Возвращается ли Малком на данный момент?

– Конечно. Пока конкретных предложений по тому или иному игроку нет. Какие-то поступают, агенты ведут работу – если будут конкретные предложения по любому игроку, и они устроят клуб, мы не будем никого держать насильно.