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    «Мы не будем никого держать насильно»: Семак – о Малкоме

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на возможный уход Малкома из клуба.

    Ранее сообщалось, что на бразильца претендует «Ювентус».

    – Возвращается ли Малком на данный момент?

    – Конечно. Пока конкретных предложений по тому или иному игроку нет. Какие-то поступают, агенты ведут работу – если будут конкретные предложения по любому игроку, и они устроят клуб, мы не будем никого держать насильно.

    • «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» в 2019 году за 40 млн евро.
    • Бразилец был признан лучшим игроком РПЛ в прошедшем сезоне.

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    Источник: сайт «Зенита»

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