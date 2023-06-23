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Жеребьевка Fonbet Кубка России пройдет с ограничениями: подробности от РФС

23 июня 2023, 18:12
1

Российский футбольный союз сообщил, что жеребьевка Пути РПЛ в Кубке страны пройдет с ограничениями.

Ранее были сформированы четыре корзины, состоящие из клубов Премьер-лиги.

Жеребьевка состоится в субботу, 24 июня, в 18:00 мск.

«По группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин.

В одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов», – сообщает РФС.

Ограничения представлены в следующем формате:

  • «Краснодар» не может попасть в группу с «Ростовом» (команды, представляющие регионы, в которых действует режим временного ограничения полетов);
  • «Локомотив» (команда из Москвы) не может попасть в группу, где представлены две команды из Москвы (если такая группа будет сформирована после распределения команд из первой и второй корзин);
  • «Факел» не может попасть в группы с «Ростовом» и «Краснодаром» (команды, представляющие регионы, в которых действует режим временного ограничения полетов).

Новый розыгрыш Fonbet Кубка России стартует 25-27 июля. Турнир пройдeт по схеме с двойным выбыванием (double elimination), но с важным изменением по сравнению с прошлым сезоном.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок
Комментарии (1)
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odessakmv
1687561986
«Краснодар» не может попасть в группу с «Ростовом» ; «Факел» не может попасть в группы с «Ростовом» и «Краснодаром» - ГЕНИАЛЬНО, а не проще, что ни "Краснодар", "Ростов" и "Факел" не смогут играть в одной группе ни в каком варианте?? ( и вообще при отсутствии полетов не проще ли и удобнее для команд - НАОБОРОТ свести их в одну группу) «Локомотив» (команда из Москвы) не может попасть в группу, где представлены две команды из Москвы - а "Динамо" сможет????
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