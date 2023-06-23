Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Жеребьевка Fonbet Кубка России пройдет с ограничениями: подробности от РФС

    Жеребьевка Fonbet Кубка России пройдет с ограничениями: подробности от РФС

    Российский футбольный союз сообщил, что жеребьевка Пути РПЛ в Кубке страны пройдет с ограничениями.

    Ранее были сформированы четыре корзины, состоящие из клубов Премьер-лиги.

    Жеребьевка состоится в субботу, 24 июня, в 18:00 мск.

    «По группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин.

    В одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов», – сообщает РФС.

    Ограничения представлены в следующем формате:

    • «Краснодар» не может попасть в группу с «Ростовом» (команды, представляющие регионы, в которых действует режим временного ограничения полетов);
    • «Локомотив» (команда из Москвы) не может попасть в группу, где представлены две команды из Москвы (если такая группа будет сформирована после распределения команд из первой и второй корзин);
    • «Факел» не может попасть в группы с «Ростовом» и «Краснодаром» (команды, представляющие регионы, в которых действует режим временного ограничения полетов).

    Новый розыгрыш Fonbet Кубка России стартует 25-27 июля. Турнир пройдeт по схеме с двойным выбыванием (double elimination), но с важным изменением по сравнению с прошлым сезоном.

    Новости по теме
    Определились корзины Пути РПЛ в Fonbet Кубке России 3
    Дюков рассказал, какой матч в России посмотрело больше зрителей – финал ЛЧ или Суперфинал Кубка 3
    Широков ответил критикам нового формата Fonbet Кубка России 5
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 