Жеребьевка Fonbet Кубка России пройдет с ограничениями: подробности от РФС

Российский футбольный союз сообщил, что жеребьевка Пути РПЛ в Кубке страны пройдет с ограничениями.

Ранее были сформированы четыре корзины, состоящие из клубов Премьер-лиги.

Жеребьевка состоится в субботу, 24 июня, в 18:00 мск.

«По группам поочередно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвертой корзин.

В одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полетов», – сообщает РФС.

Ограничения представлены в следующем формате:

«Краснодар» не может попасть в группу с «Ростовом» (команды, представляющие регионы, в которых действует режим временного ограничения полетов);

«Локомотив» (команда из Москвы) не может попасть в группу, где представлены две команды из Москвы (если такая группа будет сформирована после распределения команд из первой и второй корзин);

«Факел» не может попасть в группы с «Ростовом» и «Краснодаром» (команды, представляющие регионы, в которых действует режим временного ограничения полетов).

Новый розыгрыш Fonbet Кубка России стартует 25-27 июля. Турнир пройдeт по схеме с двойным выбыванием (double elimination), но с важным изменением по сравнению с прошлым сезоном.