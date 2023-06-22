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РФС утвердил регламент Fonbet Кубка России: есть одно важное изменение

22 июня 2023, 16:58
4

РФС внес изменение в регламент Fonbet Кубка России.

«Исполком РФС утвердил регламент и проект календаря Fonbet Кубка России сезона-2023/24. Заседание прошло в четверг, 22 июня.

Турнир сохранит схему с двойным выбыванием (double elimination), но в отличие от прошлого сезона, финал Пути регионов пройдет в один раунд. Соответственно, проигравшая в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала Пути регионов.

Розыгрыш Fonbet Кубка России 2023/24 начнется 25–27 июля 2023 года», – говорится в заявлении РФС.

  • ЦСКА стал победителем Кубка в сезоне-2022/23.
  • Москвичи в финале обыграли «Краснодар» по пенальти.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия
Комментарии (4)
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RedMaksim97
1687442604
Проще говоря, проигравший из пути РПЛ не сможет продолжить своей путь к суперфиналу через путь регионов?
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eugen-han
1687447197
Ну хорошо двойное выбывание из турнира утвердилось в регламенте, но тогда пусть также играют выбывшие из пути РПЛ в пути регионов по два матча в плей-офф. А то какая-то несправедливость по отношению к тем, кто не вылетал вообще, потому что кол -во игр примерно одинаково и это не совсем правильно. Шанс должен даваться, но через увеличение игр внизу, а наверху соответственно создается преимущество,- это и есть мотивация и стремление побеждать в каждой игре, а то, что придумали сейчас,- это похоже на некую возможность для проходных игр, где не всё так однозначно и понятно.
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Fialet
1687458910
Бредятину решили продолжить. Такая страна...
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