РФС утвердил регламент Fonbet Кубка России: есть одно важное изменение

Ну хорошо двойное выбывание из турнира утвердилось в регламенте, но тогда пусть также играют выбывшие из пути РПЛ в пути регионов по два матча в плей-офф. А то какая-то несправедливость по отношению к тем, кто не вылетал вообще, потому что кол -во игр примерно одинаково и это не совсем правильно. Шанс должен даваться, но через увеличение игр внизу, а наверху соответственно создается преимущество,- это и есть мотивация и стремление побеждать в каждой игре, а то, что придумали сейчас,- это похоже на некую возможность для проходных игр, где не всё так однозначно и понятно.
РФС внес изменение в регламент Fonbet Кубка России.
«Исполком РФС утвердил регламент и проект календаря Fonbet Кубка России сезона-2023/24. Заседание прошло в четверг, 22 июня.
Турнир сохранит схему с двойным выбыванием (double elimination), но в отличие от прошлого сезона, финал Пути регионов пройдет в один раунд. Соответственно, проигравшая в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала Пути регионов.
Розыгрыш Fonbet Кубка России 2023/24 начнется 25–27 июля 2023 года», – говорится в заявлении РФС.
- ЦСКА стал победителем Кубка в сезоне-2022/23.
- Москвичи в финале обыграли «Краснодар» по пенальти.