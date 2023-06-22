РФС утвердил регламент Fonbet Кубка России: есть одно важное изменение

РФС внес изменение в регламент Fonbet Кубка России.
«Исполком РФС утвердил регламент и проект календаря Fonbet Кубка России сезона-2023/24. Заседание прошло в четверг, 22 июня.
Турнир сохранит схему с двойным выбыванием (double elimination), но в отличие от прошлого сезона, финал Пути регионов пройдет в один раунд. Соответственно, проигравшая в двухматчевом противостоянии финала Пути РПЛ команда вылетит из турнира и не будет играть с победителем первого этапа финала Пути регионов.
Розыгрыш Fonbet Кубка России 2023/24 начнется 25–27 июля 2023 года», – говорится в заявлении РФС.
- ЦСКА стал победителем Кубка в сезоне-2022/23.
- Москвичи в финале обыграли «Краснодар» по пенальти.
Источник: сайт РФС