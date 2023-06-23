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  • Глушаков: «У Промеса русский менталитет – любит баню, коньячок»

Глушаков: «У Промеса русский менталитет – любит баню, коньячок»

23 июня 2023, 15:27
5

Денис Глушаков высказался о бывшем одноклубнике по «Спартаку» Квинси Промесе.

– Промес в этом сезоне был одним из лучших в РПЛ. Чем это можно объяснить?

– Ему 31 год, он еще не старый. Хотя мне шесть лет назад говорили: «Старый!» В 30 лет! Я в 35 в прошлом году 11 мячей забил.

Где логика людей, которые называют игроков старыми? Рассуждают дома на кухне, а в футболе не разбираются.

Заметьте, как Промес готовился – приехал, не пройдя сборы, тренировался с молодежкой и стал лучшим по весне. Если бы не Квинси, «Спартаку» было бы тяжело даже в тройку попасть.

– Промес – главный легионер в истории «Спартака»?

– Конечно. Он столько забил и принес столько очков! Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам.

Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень.

– После всей этой истории с приговором в Нидерландах Квинси точно никуда не уедет.

– Думаю, он никуда и не рвется. У него все хорошо, его любят болельщики. Главное – Квинси забивает голы. Если он приносит пользу клубу и команде, зачем ему куда-то уходить? Надо оставаться и спокойно играть.

– Когда вспоминаешь о Промесе, что первое приходит на ум?

– Я бы вам сказал, но ладно... Пусть будет: хороший футболист!

  • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Промес Квинси
Комментарии (5)
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Купа Купыч
1687524261
Не коньячок он любит, а миллеровский самогон и ещё ножи метать и кокс.
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NewLife
1687530293
"Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень." Быдло так думает о русском менталитете. Как насчет любви к родине, сильном духе и самопожертвованию ради высших целей, помощи слабым, храбрости и тд.
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САДЫЧОК
1687531525
Глушаков-это , тот тип , который на 2 года развалил Спартак ! Просто негодяй ! ( литературное слово)
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