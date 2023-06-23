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    • Глушаков: «У Промеса русский менталитет – любит баню, коньячок»

    Глушаков: «У Промеса русский менталитет – любит баню, коньячок»

    Денис Глушаков высказался о бывшем одноклубнике по «Спартаку» Квинси Промесе.

    – Промес в этом сезоне был одним из лучших в РПЛ. Чем это можно объяснить?

    – Ему 31 год, он еще не старый. Хотя мне шесть лет назад говорили: «Старый!» В 30 лет! Я в 35 в прошлом году 11 мячей забил.

    Где логика людей, которые называют игроков старыми? Рассуждают дома на кухне, а в футболе не разбираются.

    Заметьте, как Промес готовился – приехал, не пройдя сборы, тренировался с молодежкой и стал лучшим по весне. Если бы не Квинси, «Спартаку» было бы тяжело даже в тройку попасть.

    – Промес – главный легионер в истории «Спартака»?

    – Конечно. Он столько забил и принес столько очков! Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам.

    Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень.

    – После всей этой истории с приговором в Нидерландах Квинси точно никуда не уедет.

    – Думаю, он никуда и не рвется. У него все хорошо, его любят болельщики. Главное – Квинси забивает голы. Если он приносит пользу клубу и команде, зачем ему куда-то уходить? Надо оставаться и спокойно играть.

    – Когда вспоминаешь о Промесе, что первое приходит на ум?

    – Я бы вам сказал, но ладно... Пусть будет: хороший футболист!

    • Промеса приговорили к 1,5 годам тюремного заключения в Нидерландах.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      Купа Купыч 12 минут назад

      Не коньячок он любит, а миллеровский самогон и ещё ножи метать и кокс.

      0
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      Рейтинг: +5442

      Питерский князь 20 минут назад

      Кукушка хвалит петуха...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4977

      fakeid 24 минуты назад

      – Когда вспоминаешь о Промесе, что первое приходит на ум?
      – Я бы вам сказал, но ладно...

      ахаха! такая дезеувщина завуалированная!

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