Глушаков: «У Промеса русский менталитет – любит баню, коньячок»

Денис Глушаков высказался о бывшем одноклубнике по «Спартаку» Квинси Промесе.

– Промес в этом сезоне был одним из лучших в РПЛ. Чем это можно объяснить?

– Ему 31 год, он еще не старый. Хотя мне шесть лет назад говорили: «Старый!» В 30 лет! Я в 35 в прошлом году 11 мячей забил.

Где логика людей, которые называют игроков старыми? Рассуждают дома на кухне, а в футболе не разбираются.

Заметьте, как Промес готовился – приехал, не пройдя сборы, тренировался с молодежкой и стал лучшим по весне. Если бы не Квинси, «Спартаку» было бы тяжело даже в тройку попасть.

– Промес – главный легионер в истории «Спартака»?

– Конечно. Он столько забил и принес столько очков! Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам.

Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень.

– После всей этой истории с приговором в Нидерландах Квинси точно никуда не уедет.

– Думаю, он никуда и не рвется. У него все хорошо, его любят болельщики. Главное – Квинси забивает голы. Если он приносит пользу клубу и команде, зачем ему куда-то уходить? Надо оставаться и спокойно играть.

– Когда вспоминаешь о Промесе, что первое приходит на ум?

– Я бы вам сказал, но ладно... Пусть будет: хороший футболист!