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    • Глушаков – о «Пари НН»: «В баньку пару раз собрал правильно, и команда заиграла»

    Глушаков – о «Пари НН»: «В баньку пару раз собрал правильно, и команда заиграла»

    Полузащитник Денис Глушаков высказался о результатах «Пари НН» в минувшем сезоне.

    «Доволен ли игрой в «Пари НН»? Нет, конечно. Болельщики и я привыкли, что забиваю много. Кажется, если Глушаков забил меньше 5-7 мячей, это плохой результат. В сезоне-21/2022 я забил 11 – это отличный результат и для себя, и для команды. А в этом сезоне – всего два гола.

    С другой стороны, если посмотреть на полузащитников в РПЛ – некоторые и двух мячей не забивают, так что у меня довольно неплохой результат. Избаловал, видимо, ха-ха!

    Конечно, хотелось лучшего: больше сыграть, помочь команде. Чем-то я и помог в коллективе, наверное. Может, где-то в баньку собрал пару раз правильно, команда заиграла. Со всеми хорошие отношения, правильная атмосфера. Хотя, конечно, команда молодая и есть куда расти», – сказал Глушаков.

    • Глушакову 36 лет.
    • Хавбек покинул «Пари НН» по окончании сезона.
    • Он провел 21 матч в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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