Новый тренер «Динамо», «Сити» следит за Сперцяном, ПАОК интересуется двумя россиянами и другие новости

В «Пари НН» определились с будущим Юрана
Куртуа может приостановить карьеру в сборной Бельгии
Игнатьев перешел из «Локомотива» в «Сочи»
Представители УЕФА и ФИФА выступили на конференции РФС с заявлениями о возвращении российского футбола в международные турниры
ЦСКА отклонил предложение «Зенита» по Помазуну
«Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером. В «Оренбурге» его сменил Ярошик
Марио Фернандес возвращается в ЦСКА
РФС утвердил регламент Fonbet Кубка России: есть одно важное изменение
Стало известно, за сколько «ПСЖ» готов продать Мбаппе
ПАОК интересуется Магомедом Оздоевым и Андреем Луневым
Месси дал важный совет Мбаппе перед уходом из «ПСЖ»
«Манчестер Сити» следит за Сперцяном
Источник: «Бомбардир»