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    Месси дал важный совет Мбаппе перед уходом из «ПСЖ»

    Лионель Месси и Килиан Мбаппе поговорили перед уходом аргентинца из «ПСЖ».

    Выяснилось, что победитель ЧМ-2022 посоветовал 24-летнему французу сменить команду.

    «Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это.

    Ты заслуживаешь хорошего проекта, способного побеждать», – сказал Месси, обращаясь к Мбаппе.

    • Месси подписал контракт с «Интер Майами».
    • Мбаппе проинформировал «ПСЖ», что не продлит контракт, истекающий в 2024 году.
    • Он либо уйдет этим летом за компенсацию, либо следующим, но бесплатно.

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    Источник: Goal

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