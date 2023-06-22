Месси дал важный совет Мбаппе перед уходом из «ПСЖ»

Лионель Месси и Килиан Мбаппе поговорили перед уходом аргентинца из «ПСЖ».

Выяснилось, что победитель ЧМ-2022 посоветовал 24-летнему французу сменить команду.

«Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это.

Ты заслуживаешь хорошего проекта, способного побеждать», – сказал Месси, обращаясь к Мбаппе.