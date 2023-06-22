Месси дал важный совет Мбаппе перед уходом из «ПСЖ»

Лионель Месси и Килиан Мбаппе поговорили перед уходом аргентинца из «ПСЖ».
Выяснилось, что победитель ЧМ-2022 посоветовал 24-летнему французу сменить команду.
«Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это.
Ты заслуживаешь хорошего проекта, способного побеждать», – сказал Месси, обращаясь к Мбаппе.
- Месси подписал контракт с «Интер Майами».
- Мбаппе проинформировал «ПСЖ», что не продлит контракт, истекающий в 2024 году.
- Он либо уйдет этим летом за компенсацию, либо следующим, но бесплатно.
Источник: Goal