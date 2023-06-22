Семин оценил слова представителей УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола

Юрий Семин отреагировал на высказывания представителей УЕФА и ФИФА на сегодняшней конференции РФС.

«Мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе. Когда к нам на конференцию приезжает представитель УЕФА – уже замечательно! Они просто так словами не разбрасываются.

Не могу предположить, когда нас допустят к международным соревнованиям, но если они приехали, значит, есть какая-то инициатива или шансы», – сказал Семин.