Семин оценил слова представителей УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола

Юрий Семин отреагировал на высказывания представителей УЕФА и ФИФА на сегодняшней конференции РФС.
«Мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе. Когда к нам на конференцию приезжает представитель УЕФА – уже замечательно! Они просто так словами не разбрасываются.
Не могу предположить, когда нас допустят к международным соревнованиям, но если они приехали, значит, есть какая-то инициатива или шансы», – сказал Семин.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.
Источник: Sport24