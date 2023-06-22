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    • Семин оценил слова представителей УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола

    Семин оценил слова представителей УЕФА и ФИФА о возвращении российского футбола

    Юрий Семин отреагировал на высказывания представителей УЕФА и ФИФА на сегодняшней конференции РФС.

    «Мы все верим в наше возвращение на международную арену, и УЕФА в том числе. Когда к нам на конференцию приезжает представитель УЕФА – уже замечательно! Они просто так словами не разбрасываются.

    Не могу предположить, когда нас допустят к международным соревнованиям, но если они приехали, значит, есть какая-то инициатива или шансы», – сказал Семин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: Sport24

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