«Ждем розовый свитер в музей!»: «Оренбург» попрощался с Личкой трогательным видео

«Оренбург» попрощался с главным тренером Марцелом Личкой.

«Динамо» активировало опцию выкупа регистрационных прав на главного тренера Марцела Личку.

Коллектив ФК «Оренбург», футболисты, тренеры и болельщики благодарят Марцела за большой вклад в развитие оренбургского футбола. Спасибо и желаем успешного продолжения карьеры!

P.S. Ждем розовый свитер в музей!», – сказано в сообщении клуба.