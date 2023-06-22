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    • «Ждем розовый свитер в музей!»: «Оренбург» попрощался с Личкой трогательным видео

    «Ждем розовый свитер в музей!»: «Оренбург» попрощался с Личкой трогательным видео

    «Оренбург» попрощался с главным тренером Марцелом Личкой.

    «Динамо» активировало опцию выкупа регистрационных прав на главного тренера Марцела Личку.

    Коллектив ФК «Оренбург», футболисты, тренеры и болельщики благодарят Марцела за большой вклад в развитие оренбургского футбола. Спасибо и желаем успешного продолжения карьеры!

    P.S. Ждем розовый свитер в музей!», – сказано в сообщении клуба.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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