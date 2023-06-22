«Ждем розовый свитер в музей!»: «Оренбург» попрощался с Личкой трогательным видео

«Оренбург» попрощался с главным тренером Марцелом Личкой.
«Динамо» активировало опцию выкупа регистрационных прав на главного тренера Марцела Личку.
Коллектив ФК «Оренбург», футболисты, тренеры и болельщики благодарят Марцела за большой вклад в развитие оренбургского футбола. Спасибо и желаем успешного продолжения карьеры!
P.S. Ждем розовый свитер в музей!», – сказано в сообщении клуба.
- Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года.
- За него выплатят компенсацию в размере 1 миллиона евро.
- Новым тренером «Оренбурга» стал Иржи Ярошик.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»