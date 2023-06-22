Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: «Я лысый и я счастлив»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте эмоционально отреагировал на попытку его оскорбить.

В прошлое воскресенье испанцы впервые в истории выиграли Лигу наций.

62-летний специалист выступал по случаю победы в турнире, когда фанаты стали скандировать в его адрес: «calvo, calvo» («лысый, лысый»).

«Меня беспокоят грубость и неуважение. Было 20 сумасшедших, которые отвлекали меня. Часто такое бывает, что кто-то нарушает спокойствие, а остальные молчат.

Атмосфера была волшебной, но эти крики, естественно, мне неприятны. Что было бы, если бы кто-то закричал «черный, черный, черный»?

Я лысый. И я счастлив. Нужно воспитывать у людей уважение», – заявил де ла Фуэнте.

Фото: Keystone Press Agency, AFLO / Global Look Press