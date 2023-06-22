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    Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: «Я лысый и я счастлив»

    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте эмоционально отреагировал на попытку его оскорбить.

    • В прошлое воскресенье испанцы впервые в истории выиграли Лигу наций.
    • 62-летний специалист выступал по случаю победы в турнире, когда фанаты стали скандировать в его адрес: «calvo, calvo» («лысый, лысый»).

    «Меня беспокоят грубость и неуважение. Было 20 сумасшедших, которые отвлекали меня. Часто такое бывает, что кто-то нарушает спокойствие, а остальные молчат.

    Атмосфера была волшебной, но эти крики, естественно, мне неприятны. Что было бы, если бы кто-то закричал «черный, черный, черный»?

    Я лысый. И я счастлив. Нужно воспитывать у людей уважение», – заявил де ла Фуэнте.

    Фото: Keystone Press Agency, AFLO / Global Look Press

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    Источник: Marca

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