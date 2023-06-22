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    • «Они хотят захватить футбол!»: Каррагер – о Саудовской Аравии

    «Они хотят захватить футбол!»: Каррагер – о Саудовской Аравии

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер призвал препятствовать трансферам в Саудовскую Аравию.

    Он эмоционально отреагировал на возможный отъезд в Азию полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

    «Бернарду Силва находится на пике карьеры и является одним из лучших игроков Европы последних пяти лет!

    Я не переживал, когда Саудовская Аравия забирала игроков за 30. Немного переживал из-за трансферов игроков не топ-уровня (Рубен Невеш). Но если это [трансфер Бернарду] произойдет, то изменятся правила игры.

    Саудовская Аравия захватила гольф, главные боксерские бои, а теперь они хотят захватить футбол! Это отмывание [репутации] через спорт необходимо остановить!» – написал Каррагер в твиттере, тегнув АПЛ и УЕФА.

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    Источник: твиттер Джейми Каррагера

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    Сегодня, 11:23
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