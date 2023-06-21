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  • Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала грудь крупным планом

Самая горячая болельщица ЧМ-2022 показала грудь крупным планом

21 июня 2023, 21:38
7

Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, выложила новое фото.

Девушка запечатлена в бассейне. На ней синий купальник.

  • Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
  • Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
  • Несколько дней назад Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

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Отбор ЧЕ-2024 Хорватия Кнолль Ивана
Комментарии (7)
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SanInstructor
1687373163
ну вот, теперь всю ночь спать не буду, кошмары...
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serglider
1687377045
Конкурентка Заремы на бомбардире)))
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NewLife
1687379243
Страхуила с искусственным лицом.
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jek718875
1687395993
А.Дзюпа в интервью сказал, что она не его типаж, и свои руки на неё, он марать не будет
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Бригадный
1687410197
Тут про Зарему уже отметились. И отметились правильно. Старушка Зарема много симпатичней, чем эта хорватская чувырла. Дурак-дураком, конечно, этот Федунко. Но вкус имеет.
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fanat1244
1691328904
Так пусть покажет в следующий раз что-то другое, чего уж там мелочиться! ))))) А вообще согласен со всеми выше отписавшимися, что так себе на лицо. Как говорит моя сестра - третий сорт не брак. ))))
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