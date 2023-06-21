Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, выложила новое фото.

Девушка запечатлена в бассейне. На ней синий купальник.

Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.

Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.

Несколько дней назад Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.

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