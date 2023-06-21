Ивана Кнолль, болельщица сборной Хорватии, выложила новое фото.
Девушка запечатлена в бассейне. На ней синий купальник.
- Кнолль стала известна благодаря чемпионату мира в Катаре. Она посетила все матчи хорватов на турнире.
- Ивану прозвали самой горячей болельщицей ЧМ-2022.
- Несколько дней назад Кнолль пришла на финал Лиги чемпионов в сексуальном наряде.
Самая горячая фанатка ЧМ-2022 покрасовалась пышной грудью в Амстердаме
Самая горячая фанатка ЧМ-2022 пришла на финал ЛЧ в сексуальном топе и мини-юбке
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила кадры с новой эротической фотосессии
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила сексуальные фото в бежевом боди
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 выложила фото без лифчика
Источник: «Бомбардир»