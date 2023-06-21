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    «Краснодар» близок к покупке форварда сборной Колумбии

    Нападающий «Тальереса» и сборной Колумбии Диего Валойес близок к переходу в «Краснодар».

    «Краснодар» ведет переговоры о покупке 26-летнего универсала в атаке Валойеса из «Тальереса». Аргентинцы хотят выручить за него 7 миллионов евро, «Краснодар» рассчитывает уложиться в 5 миллионов.

    «Быки» обратили внимание на Валойеса еще зимой. Ивичу он понравился, но тогда не успели провернуть сделку. Вернулись к этому вопросу летом и сейчас близки к тому, чтобы договориться на трансфер», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • У Валойеса 2 гола и 6 ассистов в 17 матчах чемпионата Аргентины в этом сезоне.
    • На его счету 8 матчей за сборную Колумбии.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14595

      Skull_Boy 39 минут назад

      Вот это нападающий, который забил целых 2 гола + 7 млн за трансфер, вот это молодцы аргентинцы нашли лохов

      1
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      Рейтинг: +1542

      elessar arnor > Skull_Boy 13 минут назад

      у Вани Игнатьева получше показатели

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