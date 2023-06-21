«Краснодар» близок к покупке форварда сборной Колумбии

Вот это нападающий, который забил целых 2 гола + 7 млн за трансфер, вот это молодцы аргентинцы нашли лохов
Нападающий «Тальереса» и сборной Колумбии Диего Валойес близок к переходу в «Краснодар».
«Краснодар» ведет переговоры о покупке 26-летнего универсала в атаке Валойеса из «Тальереса». Аргентинцы хотят выручить за него 7 миллионов евро, «Краснодар» рассчитывает уложиться в 5 миллионов.
«Быки» обратили внимание на Валойеса еще зимой. Ивичу он понравился, но тогда не успели провернуть сделку. Вернулись к этому вопросу летом и сейчас близки к тому, чтобы договориться на трансфер», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- У Валойеса 2 гола и 6 ассистов в 17 матчах чемпионата Аргентины в этом сезоне.
- На его счету 8 матчей за сборную Колумбии.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.