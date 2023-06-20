Отбор Евро-2024. Польша проиграла Молдавии (2:3), Австрия вырвала победу у Швеции (2:0) и другие результаты

Завершились очередные матчи 4-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.
Отбор Евро-2024. Группа А. 4-й тур
Голы: 1:0 – Сольбаккен, 12; 2:0 – Холанд (с пенальти), 56; 3:0 – Холанд, 60; 3:1 – Кастанос, 90+3.
Отбор Евро-2024. Группа E. 4-й тур
Голы: 0:1 – Милик, 12; 0:2 – Левандовски, 34; 1:2 – Николаеску, 48; 2:2 – Николаеску, 79; 3:2 – Бабогло, 85.
Отбор Евро-2024. Группа F. 4-й тур
Голы: 1:0 – Баумгартнер, 81; 2:0 – Баумгартнер, 89.
Голы: 0:1 – Лукаку, 37; 0:2 – Лукаку, 40; 0:3 – Бакайоко, 90.
Отбор Евро-2024. Группа G. 4-й тур
Голы: 1:0 – Десподов, 47; 1:1 – Лазович, 90+7.
Источник: «Бомбардир»