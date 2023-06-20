Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Отбор Евро-2024. Польша проиграла Молдавии (2:3), Австрия вырвала победу у Швеции (2:0) и другие результаты

    Отбор Евро-2024. Польша проиграла Молдавии (2:3), Австрия вырвала победу у Швеции (2:0) и другие результаты

    Завершились очередные матчи 4-го тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

    Отбор Евро-2024. Группа А. 4-й тур

    Норвегия – Кипр – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сольбаккен, 12; 2:0 – Холанд (с пенальти), 56; 3:0 – Холанд, 60; 3:1 – Кастанос, 90+3.

    Отбор Евро-2024. Группа E. 4-й тур

    Молдавия – Польша – 3:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Милик, 12; 0:2 – Левандовски, 34; 1:2 – Николаеску, 48; 2:2 – Николаеску, 79; 3:2 – Бабогло, 85.

    Отбор Евро-2024. Группа F. 4-й тур

    Австрия – Швеция – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Баумгартнер, 81; 2:0 – Баумгартнер, 89.

    Эстония – Бельгия – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 37; 0:2 – Лукаку, 40; 0:3 – Бакайоко, 90.

    Отбор Евро-2024. Группа G. 4-й тур

    Болгария – Сербия – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Десподов, 47; 1:1 – Лазович, 90+7.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

    Новости по теме
    Отбор Евро-2024. Португалия вырвала победу у Исландии (1:0) благодаря голу Роналду в концовке
    Новое достижение Роналду – первый футболист в истории с 200 матчами за сборную 1
    Игрок Франции не поехал в свадебное путешествие из-за вызова в сборную – его не выпустили на поле
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2023 23:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 