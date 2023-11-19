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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сербия - Болгария
Сербия - Болгария: обзор матча 19 ноября 2023
Сербия
19.11.2023, воскресенье, 17:00
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 10 тур
2 : 2
Завершен
Болгария
17'
М. Велькович
82'
С. Бабич
59'
Г. Русев
69'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Болгария
90'
Замена
С. Ковачев
️️️️
К. Десподов
Замена
Н. Максимович
️️️️
Ф. Костич
85'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
А. Митрович
85'
ГОЛ! 2:2!
С. Бабич
Пас отдал
Д. Тадич
82'
Замена
И. Илич
️️️️
С. Лукич
77'
77'
Замена
P. Borukov
️️️️
Ф. Крастев
77'
Замена
И. Илиев
️️️️
А. Колев
77'
Замена
И. Чочев
️️️️
А. Краев
Замена
Н. Радоньич
️️️️
А. Живкович
77'
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Десподов
Пас отдал
Ф. Крастев
Замена
Д. Влахович
️️️️
Ф. Джуричич
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Русев
Пас отдал
А. Колев
Желтая карточка
С. Лукич
52'
46'
Замена
Г. Русев
️️️️
М. Минчев
ГОЛ! 1:0!
М. Велькович
Пас отдал
Н. Гудель
17'
4'
Желтая карточка
А. Петков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
(К)
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
6
Алекс Петков
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
8
Андриан Краев
ОП
4
Илия Груев
ОП
14
Филип Крастев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
11
Кирил Десподов
(К)
ПВ
9
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
19
Урош Рачич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
11
Георгий Русев
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
0
Preslav Borukov
ЦФ
17
Светослав Ковачев
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
3-3-3-1
23
Милинкович-Савич
4
Миленкович
15
Бабич
13
Велькович
14
Живкович
22
Лукич
6
Гудель
10
Тадич
21
Джуричич
11
Костич
9
Митрович
4-2-2-1-1
1
Наумов
3
Атанасов
19
Турицов
2
Попов
6
Петков
8
Краев
4
Груев
14
Крастев
17
Минчев
11
Десподов
9
Колев
9
Митрович
25
Младенович
25
Младенович
9
Митрович
11
Костич
5
Максимович
5
Максимович
11
Костич
22
Лукич
17
Илич
17
Илич
22
Лукич
14
Живкович
7
Радоньич
7
Радоньич
14
Живкович
21
Джуричич
23
Влахович
23
Влахович
21
Джуричич
8
Краев
18
Чочев
18
Чочев
8
Краев
9
Колев
22
Илиев
22
Илиев
9
Колев
17
Минчев
11
Русев
11
Русев
17
Минчев
14
Крастев
0
0
14
Крастев
11
Десподов
17
Ковачев
17
Ковачев
11
Десподов
Остались в запасе
Сербия
Болгария
1
Предраг Райкович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
19
Урош Рачич
ОП
11
Лазар Самарджич
АП
Главный тренер
Драган Стойкович
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
7
Доминик Янков
АП
12
Димитар Митов
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
1
Джордже Петрович
ВР
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
5
Марко Груйич
ОП
19
Урош Рачич
ОП
11
Лазар Самарджич
АП
Остались в запасе
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
7
Доминик Янков
АП
12
Димитар Митов
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Сербия - Болгария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Dubocica Stadium, Leskovac
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