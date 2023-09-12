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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швеция - Австрия
Швеция - Австрия: обзор матча 12 сентября 2023
Швеция
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 6 тур
1 : 3
Завершен
Австрия
90'
Э. Хольм
53'
М. Грегоритч
56'
М. Арнаутович
69'
М. Арнаутович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швеция - Австрия
ГОЛ! 1:3!
Э. Хольм
Пас отдал
Д. Кулушевски
90'
87'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
К. Шлагер
87'
Замена
М. Зайдль
️️️️
К. Лаймер
83'
Замена
К. Онисиво
️️️️
М. Грегоритч
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Исак
83'
Замена
В. Классон
️️️️
Й. Каюсте
75'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Л. Вальквист
75'
72'
Замена
М. Вебер
️️️️
Ф. Мвене
72'
Замена
П. Виммер
️️️️
М. Арнаутович
69'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Арнаутович
Замена
С. Густафсон
️️️️
А. Экдаль
64'
Замена
Й. Карлссон
️️️️
Э. Форсберг
64'
56'
ГОЛ! 0:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Забитцер
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
С. Пош
45'
Желтая карточка
Ф. Мвене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
3
Линус Вальквист
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Самуэль Густафсон
ЦП
19
Маркус Роден
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Австрия
13
Даниэль Бахман
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
19
Деян Любичич
ОП
22
Маттиас Зайдль
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
20
Карим Онисиво
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Ольсен
3
Вальквист
3
Линделеф
4
Хин
8
Каюсте
13
Сема
13
Экдаль
10
Форсберг
21
Кулушевски
9
Исак
17
Дьекереш
4-4-2
17
Шлагер
16
Мвене
8
Алаба
5
Пош
15
Линхарт
6
Зайвальд
4
Шлагер
9
Забитцер
20
Лаймер
11
Грегоритч
7
Арнаутович
3
Вальквист
6
Хольм
6
Хольм
3
Вальквист
13
Экдаль
18
Густафсон
18
Густафсон
13
Экдаль
8
Каюсте
17
Классон
17
Классон
8
Каюсте
10
Форсберг
9
Карлссон
9
Карлссон
10
Форсберг
9
Исак
22
Квайсон
22
Квайсон
9
Исак
16
Мвене
14
Вебер
14
Вебер
16
Мвене
4
Шлагер
10
Гриллич
10
Гриллич
4
Шлагер
20
Лаймер
22
Зайдль
22
Зайдль
20
Лаймер
7
Арнаутович
21
Виммер
21
Виммер
7
Арнаутович
11
Грегоритч
20
Онисиво
20
Онисиво
11
Грегоритч
Остались в запасе
Швеция
Австрия
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
19
Маркус Роден
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
13
Даниэль Бахман
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
12
Виктор Йоханссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
19
Маркус Роден
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Бахман
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
0
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
19
Деян Любичич
ОП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Швеция - Австрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Посещаемость:
43228 из 54329 зрителей (79%)
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