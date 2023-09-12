Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Бельгия - Эстония
Бельгия - Эстония: обзор матча 12 сентября 2023
Бельгия
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 6 тур
5 : 0
Завершен
Эстония
4'
Я. Вертонген
18'
Л. Троссард
56'
Р. Лукаку
58'
Р. Лукаку
88'
Ш. Де Кетеларе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Эстония
ГОЛ! 5:0!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Ж. Доку
88'
Замена
З. Дебаст
️️️️
Я. Вертонген
84'
75'
Замена
М. Миллер
️️️️
М. Кяйт
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
70'
67'
Замена
С. Зенев
️️️️
Х. Аниер
Замена
У. Сике
️️️️
Т. Кастань
66'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Л. Троссард
66'
60'
Замена
Г. Тунев
️️️️
К. Васильев
60'
Замена
В. Синявский
️️️️
Х. Оямаа
Замена
Л. Опенда
️️️️
Р. Лукаку
59'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Я. Карраско
59'
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
А. Теате
58'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
О. Мангала
56'
46'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
М. Поом
41'
Желтая карточка
К. Метс
ГОЛ! 2:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Р. Лукаку
18'
ГОЛ! 1:0!
Я. Вертонген
Пас отдал
Я. Карраско
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
24
Амаду Онана
ОП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
0
Уго Сике
ПЗ
16
Оливье Деман
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
4
Фас
5
Вертонген
3
Теате
21
Кастань
18
Мангала
24
Онана
10
Троссард
11
Карраско
11
Доку
9
Лукаку
4-4-2
1
Хейн
3
Паскочи
21
Баранов
3
Пикк
16
Тамм
4
Кяйт
20
Поом
14
Васильев
18
Метс
8
Аниер
11
Оямаа
5
Вертонген
2
Дебаст
2
Дебаст
5
Вертонген
21
Кастань
0
Сике
0
Сике
21
Кастань
10
Троссард
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Троссард
11
Карраско
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Карраско
9
Лукаку
11
Опенда
11
Опенда
9
Лукаку
4
Кяйт
17
Миллер
17
Миллер
4
Кяйт
20
Поом
5
Шеин
5
Шеин
20
Поом
14
Васильев
7
Тунев
7
Тунев
14
Васильев
11
Оямаа
23
Синявский
23
Синявский
11
Оямаа
8
Аниер
10
Зенев
10
Зенев
8
Аниер
Остались в запасе
Бельгия
Эстония
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Оливье Деман
ЛВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
3
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
8
Юри Тилеманс
ЦП
16
Оливье Деман
ЛВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
21
Алекс Тамм
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Бельгия - Эстония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Новости команд
Все
Бельгия
Эстония
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Эстония – Болгария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Эстонии и Болгарии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Люксембург – Эстония: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Люксембурга и Эстонии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+