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  • Левников допустил серьезную ошибку в финальном матче турнира CAFA Узбекистан – Иран (Игорь Федотов)

Левников допустил серьезную ошибку в финальном матче турнира CAFA Узбекистан – Иран (Игорь Федотов)

20 июня 2023, 21:09

Российский арбитр Кирилл Левников допустил ошибку в финальном матче турнира CAFA между сборными Узбекистана и Ирана (0:1).

«Левников обязан был дать принцип преимущества, а уже после завершения атаки он мог показать или не показать желтую карточку игроку в красной форме. Серьезная ошибка Левникова.

Правильное решение: дать принцип преимущества (продолжить игру) и после этого показать желтую карточку игроку в красной форме.

А так как он остановил игру, он должен показать желтую карточку игроку в красной форме за грубую игру и игроку в белой форме за неспортивное поведение (удар по воротам после свистка)», – написал в телеграме экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Товарищеские матчи Узбекистан Иран Левников Кирилл
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