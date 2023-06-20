Левников допустил серьезную ошибку в финальном матче турнира CAFA Узбекистан – Иран (Игорь Федотов)

Российский арбитр Кирилл Левников допустил ошибку в финальном матче турнира CAFA между сборными Узбекистана и Ирана (0:1).

«Левников обязан был дать принцип преимущества, а уже после завершения атаки он мог показать или не показать желтую карточку игроку в красной форме. Серьезная ошибка Левникова.

Правильное решение: дать принцип преимущества (продолжить игру) и после этого показать желтую карточку игроку в красной форме.

А так как он остановил игру, он должен показать желтую карточку игроку в красной форме за грубую игру и игроку в белой форме за неспортивное поведение (удар по воротам после свистка)», – написал в телеграме экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов.