Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Он хороший футболист, но преступник»

МОЙЗЕС – по мнению прокуратуры штата Гояс, сотрудничал с мошенниками. Члены преступной группировки давали указания футболистам совершать фолы и получать желтые, а также красные карточки по их указанию.
Мойзес, выступавший за «Интернасьонал», должен был получить и получил желтую карточку в игре чемпионата Бразилии против «Сан-Паулу».
После игры футболист отправил сообщение о том, что «СДЕЛКА БЫЛА ВЫПОЛНЕНА».
Суд в нидерландском Харлеме, осудил на 2,5 года за убийство четырехлетнего ребенка футболиста «Урала» РАЯ ВЛУТА.
Девушка НОБОА обратилась в больницу после ее избиения.
В больнице у Касо обнаружили многочисленные синяки и рекомендовали девушке госпитализацию.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Человек совершил преступление. Если он хороший футболист, но преступник, то держать его в команде не очень хорошо.
Квинси осуждeн судом, потому что совершил преступление. Это его не первое судебное разбирательство.
Готов ли «Спартак» расстаться с ним или нет? У нас как-то всe возможно: можно быть недостойным человеком, но хорошим футболистом и продолжать играть. Но такое нигде не практикуется. Нужно быть хорошим человеком и футболистом. Это залог, что ты всегда будешь в хорошей команде», – сказала Смородская.