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    • Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Он хороший футболист, но преступник»

    Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Он хороший футболист, но преступник»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Человек совершил преступление. Если он хороший футболист, но преступник, то держать его в команде не очень хорошо.

    Квинси осуждeн судом, потому что совершил преступление. Это его не первое судебное разбирательство.

    Готов ли «Спартак» расстаться с ним или нет? У нас как-то всe возможно: можно быть недостойным человеком, но хорошим футболистом и продолжать играть. Но такое нигде не практикуется. Нужно быть хорошим человеком и футболистом. Это залог, что ты всегда будешь в хорошей команде», – сказала Смородская.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1168

      rac531 21 минуту назад

      МОЙЗЕС – по мнению прокуратуры штата Гояс, сотрудничал с мошенниками. Члены преступной группировки давали указания футболистам совершать фолы и получать желтые, а также красные карточки по их указанию.
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      Рейтинг: +14219

      R_a_i_n > rac531 51 секунду назад

      Щас клинер прибежит и каждого отчехвостит. Клинер, ведь сделаешь?

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      Рейтинг: +56196

      MaxRnD 25 минут назад

      Уже сейчас эти "дырявые" общечеловеки готовы, не стесняясь, всех русских загнать в резервации, так что, может нам туда пройти, дура ?

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