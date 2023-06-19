Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Он хороший футболист, но преступник»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Человек совершил преступление. Если он хороший футболист, но преступник, то держать его в команде не очень хорошо.

Квинси осуждeн судом, потому что совершил преступление. Это его не первое судебное разбирательство.

Готов ли «Спартак» расстаться с ним или нет? У нас как-то всe возможно: можно быть недостойным человеком, но хорошим футболистом и продолжать играть. Но такое нигде не практикуется. Нужно быть хорошим человеком и футболистом. Это залог, что ты всегда будешь в хорошей команде», – сказала Смородская.