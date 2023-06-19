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  • Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Он хороший футболист, но преступник»

Смородская: «Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Он хороший футболист, но преступник»

19 июня 2023, 18:52
4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

  • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Человек совершил преступление. Если он хороший футболист, но преступник, то держать его в команде не очень хорошо.

Квинси осуждeн судом, потому что совершил преступление. Это его не первое судебное разбирательство.

Готов ли «Спартак» расстаться с ним или нет? У нас как-то всe возможно: можно быть недостойным человеком, но хорошим футболистом и продолжать играть. Но такое нигде не практикуется. Нужно быть хорошим человеком и футболистом. Это залог, что ты всегда будешь в хорошей команде», – сказала Смородская.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Смородская Ольга
Комментарии (4)
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MaxRnD
1687190817
Уже сейчас эти "дырявые" общечеловеки готовы, не стесняясь, всех русских загнать в резервации, так что, может нам туда пройти, дура ?
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664
1687192798
Как же она ненавидит любого, кто хоть какую-то пользу Спартаку приносит. Гены проводницы дают о себе знать. Токсичная женщина.
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Bozigit
1687247326
Оставьте Колю в покое)
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