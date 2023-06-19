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    • Червиченко: «Спартак» может поддушить Промеса по условиям – теперь он никуда не денется»

    Червиченко: «Спартак» может поддушить Промеса по условиям – теперь он никуда не денется»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Думаю, в ближайшие лет пять Промес точно будет жителем России. Даже если ему не дадут паспорт, то будет здесь по ВНЖ торчать. Перспектива посидеть в тюрьме не самая радужная. Он у нас будет совершенно авторитетным парнем-сидельцем.

    Сейчас первый срок, а не за горами второй по наркотикам. Зачем от него освобождаться?

    «Спартак» может поддушить Промеса по условиям – теперь никуда не денется. Пойдeт на любое снижение. Но тут уже как в «Спартаке» захотят», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6382

      subbotaspartak 1 час назад

      Потдушть? У него что - строгого режима?

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