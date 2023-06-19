Червиченко: «Спартак» может поддушить Промеса по условиям – теперь он никуда не денется»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промесу.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Думаю, в ближайшие лет пять Промес точно будет жителем России. Даже если ему не дадут паспорт, то будет здесь по ВНЖ торчать. Перспектива посидеть в тюрьме не самая радужная. Он у нас будет совершенно авторитетным парнем-сидельцем.

Сейчас первый срок, а не за горами второй по наркотикам. Зачем от него освобождаться?

«Спартак» может поддушить Промеса по условиям – теперь никуда не денется. Пойдeт на любое снижение. Но тут уже как в «Спартаке» захотят», – сказал Червиченко.