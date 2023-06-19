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    Глушаков объяснил, почему ушел из «Пари НН»

    Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал уход из «Пари НН».

    «Когда я попал в «Пари НН», я поговорил с генеральным директором Равилем Измайловым и тренером Артемом Горловым по поводу работы в команде. Обговорили условия, сроки. Была ясность и понимание, что у меня контракт до 10 июня.

    Не знаю, почему раньше не объявили, и журналисты не знали. Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу – помогу. Чем смог – помог! Конечно, можно было сыграть и больше.

    Вообще, впечатления хорошие и о команде, и о городе. Все довольно профессионально. Могу сказать только хорошее.

    Оставалась небольшая часть чемпионата. У меня было в планах перейти ненадолго. При подписании контракта могли дописать еще дополнительный год. Но у меня была инициатива все эти плюсы не ставить. Я сказал, что до июня и все. Все честно и справедливо», – сказал Глушаков.

    • Глушакову 36 лет.
    • Он провел 21 матч в минувшем сезоне РПЛ, забил 1 гол и отдал ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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