Глушаков объяснил, почему ушел из «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал уход из «Пари НН».

«Когда я попал в «Пари НН», я поговорил с генеральным директором Равилем Измайловым и тренером Артемом Горловым по поводу работы в команде. Обговорили условия, сроки. Была ясность и понимание, что у меня контракт до 10 июня.

Не знаю, почему раньше не объявили, и журналисты не знали. Я с самого начала сказал, что надолго не поеду. Чем смогу – помогу. Чем смог – помог! Конечно, можно было сыграть и больше.

Вообще, впечатления хорошие и о команде, и о городе. Все довольно профессионально. Могу сказать только хорошее.

Оставалась небольшая часть чемпионата. У меня было в планах перейти ненадолго. При подписании контракта могли дописать еще дополнительный год. Но у меня была инициатива все эти плюсы не ставить. Я сказал, что до июня и все. Все честно и справедливо», – сказал Глушаков.