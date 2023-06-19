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    • Юрист рассказал, как судимость Промеса повлияет на получение паспорта РФ

    Юрист рассказал, как судимость Промеса повлияет на получение паспорта РФ

    Спортивный юрист Андрей Князев рассказал о перспективах форварда «Спартака» Квинси Промеса получить паспорт РФ.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Приговор ещe не вступил в законную силу, но он, конечно, должен осложнять получение паспорта РФ – справка о несудимости является практически обязательной при получении постоянного вида на жительство.

    Думаю, у нашего государства нет никаких претензий к Промесу – он въехал по рабочей визе, в связи с контрактом. Другой вопрос – сколько это может продлиться. Когда приговор вынесен и человек о нeм знает, то сроков давности нет. Это может аукнуться и через 10-15 лет», – сказал Князев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2295

      jek718875 56 минут назад

      Вот это объяснил, я ещё больше запутался

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      Рейтинг: +3145

      BAIv 1 час назад

      юрист сказал , как ничего не сказал.

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      Рейтинг: +310

      bomilazdeshnii > BAIv 22 минуты назад

      На то он и юрист. Да и нет не говорите (как в считалочке моего детства).

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