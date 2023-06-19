Юрист рассказал, как судимость Промеса повлияет на получение паспорта РФ

Спортивный юрист Андрей Князев рассказал о перспективах форварда «Спартака» Квинси Промеса получить паспорт РФ.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Приговор ещe не вступил в законную силу, но он, конечно, должен осложнять получение паспорта РФ – справка о несудимости является практически обязательной при получении постоянного вида на жительство.

Думаю, у нашего государства нет никаких претензий к Промесу – он въехал по рабочей визе, в связи с контрактом. Другой вопрос – сколько это может продлиться. Когда приговор вынесен и человек о нeм знает, то сроков давности нет. Это может аукнуться и через 10-15 лет», – сказал Князев.