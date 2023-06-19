Юрист рассказал, как судимость Промеса повлияет на получение паспорта РФ

Вот это объяснил, я ещё больше запутался
Спортивный юрист Андрей Князев рассказал о перспективах форварда «Спартака» Квинси Промеса получить паспорт РФ.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.
«Приговор ещe не вступил в законную силу, но он, конечно, должен осложнять получение паспорта РФ – справка о несудимости является практически обязательной при получении постоянного вида на жительство.
Думаю, у нашего государства нет никаких претензий к Промесу – он въехал по рабочей визе, в связи с контрактом. Другой вопрос – сколько это может продлиться. Когда приговор вынесен и человек о нeм знает, то сроков давности нет. Это может аукнуться и через 10-15 лет», – сказал Князев.