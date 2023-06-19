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    • Добровинский назвал условие, при котором Промес 100% не сядет в тюрьму

    Добровинский назвал условие, при котором Промес 100% не сядет в тюрьму

    Юрист Александр Добровинский прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промес.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Нидерланды должны подать на него в Интерпол, там должны принять требования страны к розыску человека. Если Квинси осудили на полтора года, то не факт, что Интерпол это примет. Но они могут разослать по странам европейского сотрудничества бумагу, с этим может быть проблема.

    Что касается третьих стран, куда «Спартак» может уезжать на сборы – это не очень сработает, думаю. Считаю, что Промес будет осторожно действовать, тренироваться в Москве и попросит помощи у «Спартака» с получением гражданства России.

    Получение российского гражданства дает стопроцентные гарантии человеку, что его не выдадут. Россия не выдает своих граждан», – сказал Добровинский.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19017

      ilichkadr 36 минут назад

      Ёжику понятно, что получение российского гражданства дает стопроцентные гарантии человеку, что его не выдадут.
      P.S. Пигмеи своего не выдадут, не говоря уже о государстве или, на худой конец, только что искусственно созданном гей- клубе.

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      Рейтинг: +431

      Ollegator 40 минут назад

      Не дадут ему гражданство и правильно. Как бы он мне не нравился как футболист, но прецедент будет создан нехороший. Да и человеку 31 год, года два максимум ещё поиграет на уровне, который нам позволяет забивать и всё) Игра не стоит свеч.

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      Рейтинг: +33971

      oyabun 1 час назад

      Да вот только Промесу уже один раз отказали в получении гражданства РФ в прошлом году. Правда там формулировка была "в особом порядке получения гражданства РФ". Вопрос прокатит ли повторное заявление?

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