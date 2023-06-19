Добровинский назвал условие, при котором Промес 100% не сядет в тюрьму

Юрист Александр Добровинский прокомментировал тюремный приговор форварду «Спартака» Квинси Промес.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Нидерланды должны подать на него в Интерпол, там должны принять требования страны к розыску человека. Если Квинси осудили на полтора года, то не факт, что Интерпол это примет. Но они могут разослать по странам европейского сотрудничества бумагу, с этим может быть проблема.

Что касается третьих стран, куда «Спартак» может уезжать на сборы – это не очень сработает, думаю. Считаю, что Промес будет осторожно действовать, тренироваться в Москве и попросит помощи у «Спартака» с получением гражданства России.

Получение российского гражданства дает стопроцентные гарантии человеку, что его не выдадут. Россия не выдает своих граждан», – сказал Добровинский.