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    • В Госдуме назвали приговор Промесу орудием политического давления на футбол в России

    В Госдуме назвали приговор Промесу орудием политического давления на футбол в России

    Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал тюремный приговор нападающему «Спартака» Квинси Промес.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Это очень сложная ситуация, в которой нужно разобраться подробнее. Нидерланды – совершенно недружественная страна России. Они нам сейчас почти военные враги из-за поставок вооружений. Поэтому любые судебные дела, которые связаны с Россией будут рассматриваться в ущерб нашей стране.

    Будь сейчас мирное время, исход по Промесу был бы другим. Считаю, тут может играть роль предвзятость нидерландского суда из-за «Спартака».

    В этой ситуации «Спартак» может оказать квалифицированную помощь своему игроку. У них сильные юристы, они помогут.

    Промес сейчас может быть орудием политического давления на футбол в России. Нельзя позволить через него давить на наши клубы. Нужно убедиться, что обвинения имеют под собой доказательства и реальные мотивы», – сказал Свищев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3700

      acor94 8 минут назад

      Не плохо. Не признать приговор из-за давления на наш футбол.

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