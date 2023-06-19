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  • В Госдуме назвали приговор Промесу орудием политического давления на футбол в России

В Госдуме назвали приговор Промесу орудием политического давления на футбол в России

19 июня 2023, 13:52
12

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал тюремный приговор нападающему «Спартака» Квинси Промес.

  • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Это очень сложная ситуация, в которой нужно разобраться подробнее. Нидерланды – совершенно недружественная страна России. Они нам сейчас почти военные враги из-за поставок вооружений. Поэтому любые судебные дела, которые связаны с Россией будут рассматриваться в ущерб нашей стране.

Будь сейчас мирное время, исход по Промесу был бы другим. Считаю, тут может играть роль предвзятость нидерландского суда из-за «Спартака».

В этой ситуации «Спартак» может оказать квалифицированную помощь своему игроку. У них сильные юристы, они помогут.

Промес сейчас может быть орудием политического давления на футбол в России. Нельзя позволить через него давить на наши клубы. Нужно убедиться, что обвинения имеют под собой доказательства и реальные мотивы», – сказал Свищев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (12)
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acor94
1687172202
Не плохо. Не признать приговор из-за давления на наш футбол.
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Dr.Metal
1687173161
Давайте ему дадим паспорт России и в попу поцелуем. Нараздавали уже всем подряд, толку ноль
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Красногвардейчик
1687173219
Ахахахахахахаха.......началось)))) Это уголовка Свищев!!!!!!! и политика тут не причём клоун
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АЛЕКС 58
1687173497
БольшАя часть депутатов и чиновников имеет недвижимость и гражданство в этих странах,которые они называют военными врагами. Как там у вас с давлением,господа? Не сильно давят? Жить можно?
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NewLife
1687173853
Смешные и нелепые думцы.
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gor77
1687176056
Какая ещё госдума???)))) Один странный "депутат" соединил хрен с редькой.)))))))) Какая ещё политика, если чувачок засветился в двух уголовных делах именно у себя дома? А теперь к двум гражданствам хочет третье добавить?))))))) М-дя, вляпался "Спартак".))))))
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Belyiccat
1687181429
СКолко же там дураков.
Ответить
subbotaspartak
1687189184
Да плевать на ихние суды за их к нам вражеское отношение.
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jek718875
1687189585
Пусть этот Свищь, отдаст ему свою депутатскую неприкосновенность
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