В Госдуме назвали приговор Промесу орудием политического давления на футбол в России

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал тюремный приговор нападающему «Спартака» Квинси Промес.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Это очень сложная ситуация, в которой нужно разобраться подробнее. Нидерланды – совершенно недружественная страна России. Они нам сейчас почти военные враги из-за поставок вооружений. Поэтому любые судебные дела, которые связаны с Россией будут рассматриваться в ущерб нашей стране.

Будь сейчас мирное время, исход по Промесу был бы другим. Считаю, тут может играть роль предвзятость нидерландского суда из-за «Спартака».

В этой ситуации «Спартак» может оказать квалифицированную помощь своему игроку. У них сильные юристы, они помогут.

Промес сейчас может быть орудием политического давления на футбол в России. Нельзя позволить через него давить на наши клубы. Нужно убедиться, что обвинения имеют под собой доказательства и реальные мотивы», – сказал Свищев.