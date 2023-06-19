Депутат Журова – о Промесе: «Это репутационный удар для России, преступник должен сидеть в тюрьме»

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, порассуждала о ситуации с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Должен ли Промес быть депортирован? Тут вопрос Интерпола, сложно депортировать, когда нет юридических оснований. А когда будет запрос, наш Интерпол и будет принимать решение. Соглашений с Голландией о выдаче преступников у нас нет. С Интерполом есть у нас договоренности, вопрос к ним.

Конечно, для России это репутационный удар. Когда вина доказана, это неоднозначное отношение. Как говорил Глеб Жеглов, преступник должен сидеть в тюрьме. Если вина доказана, реакция для всех должна быть одинаковой.

Выдать ему российский паспорт? Не уверена, что он сможет получить его. Я бы не стала обходить закон, в котором, возможно, прописано, что за его нарушения он не сможет стать гражданином РФ. Я бы ради него наш закон не нарушала», – сказала Журова.