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    • Депутат Журова – о Промесе: «Это репутационный удар для России, преступник должен сидеть в тюрьме»

    Депутат Журова – о Промесе: «Это репутационный удар для России, преступник должен сидеть в тюрьме»

    Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, порассуждала о ситуации с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

    «Должен ли Промес быть депортирован? Тут вопрос Интерпола, сложно депортировать, когда нет юридических оснований. А когда будет запрос, наш Интерпол и будет принимать решение. Соглашений с Голландией о выдаче преступников у нас нет. С Интерполом есть у нас договоренности, вопрос к ним.

    Конечно, для России это репутационный удар. Когда вина доказана, это неоднозначное отношение. Как говорил Глеб Жеглов, преступник должен сидеть в тюрьме. Если вина доказана, реакция для всех должна быть одинаковой.

    Выдать ему российский паспорт? Не уверена, что он сможет получить его. Я бы не стала обходить закон, в котором, возможно, прописано, что за его нарушения он не сможет стать гражданином РФ. Я бы ради него наш закон не нарушала», – сказала Журова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1772

      GermanVo 4 минуты назад

      Эта подстилка газпромовская наверное забыла о СВО и том, что половина Вагнеров из зэков состоит, вдруг спохватилась о репутации нашей страны. Пусть свой нос в футбол вообще не суёт. Не даёт ей этот вид спорта покоя.

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      Рейтинг: +3259

      шахта Заполярная 7 минут назад

      Журова. В думе, как я думаю, есть чем заняться, да хотя бы депутатов будить, а то они сладко спят в мягких креслах. Займись беглыми на Украину депутатами, хотя они то не портят репутацию России, а вот Промес, ух какой, все испортил.

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      Рейтинг: +2863

      ПалкоВводецъ (returned) 9 минут назад

      Стыдно за укрывателей, а более правильно за тарасовских пособников уголовника. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Baggio1986 21 минуту назад

      Правильно,всех депутатов в тюрьму!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      Красногвардейчик 22 минуты назад

      Сейчас спартачи будут его отмазывать....уверен))

      1
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      Рейтинг: +3259

      шахта Заполярная > Красногвардейчик 15 минут назад

      Мы не кобылы, своих не бросаем.

      3
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      Рейтинг: +2439

      Красногвардейчик > шахта Заполярная 10 минут назад

      Это понятно...вы хрюшки))) вам вся грязь в радость и плевать на зашквар)))

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      Рейтинг: +3259

      шахта Заполярная > Красногвардейчик 3 минуты назад

      Ты сперва свои конюшни очисти, а потом рот открывай.

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      Рейтинг: +3259

      шахта Заполярная 24 минуты назад

      А таже самая европа много "наших" выдала России.

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      Рейтинг: +1925

      Fialet 24 минуты назад

      Журова иноагент.

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      Рейтинг: +358

      RedMaksim97 31 минуту назад

      В тюрьму ublyudka

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      Рейтинг: +3259

      шахта Заполярная > RedMaksim97 17 минут назад

      Ты то что опу рвешь имея дюбу в команде.

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      Рейтинг: +20415

      Cleaner 37 минут назад

      Это ВСЁ, что нужно знать о российском паспорте для Промеса.

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      Рейтинг: +1462

      moskowcity-petrv 59 минут назад

      Настоящий депутат прям.Переживает за репутацию России,в гейропе)))

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      Рейтинг: +20415

      Cleaner > moskowcity-petrv 35 минут назад

      Сапртак знал об уголовных делах на Промеса и все равно подписал игрока. Плевать хотел Спартак на РЕПУТАЦИЮ, нет для спартаковского руководства такого ПОНЯТИЯ. Стыдно за краснобелых...(

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      Рейтинг: +3259

      шахта Заполярная > Cleaner 19 минут назад

      Ты бы лучше за свою репутацию переживал

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      Рейтинг: +14208

      R_a_i_n > шахта Заполярная 11 минут назад

      Клинер и репутация?

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