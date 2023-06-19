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  • Депутат Журова – о Промесе: «Это репутационный удар для России, преступник должен сидеть в тюрьме»

Депутат Журова – о Промесе: «Это репутационный удар для России, преступник должен сидеть в тюрьме»

19 июня 2023, 13:02
34

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, порассуждала о ситуации с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

  • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
  • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
  • Также голландца подозревают в наркоторговле.

«Должен ли Промес быть депортирован? Тут вопрос Интерпола, сложно депортировать, когда нет юридических оснований. А когда будет запрос, наш Интерпол и будет принимать решение. Соглашений с Голландией о выдаче преступников у нас нет. С Интерполом есть у нас договоренности, вопрос к ним.

Конечно, для России это репутационный удар. Когда вина доказана, это неоднозначное отношение. Как говорил Глеб Жеглов, преступник должен сидеть в тюрьме. Если вина доказана, реакция для всех должна быть одинаковой.

Выдать ему российский паспорт? Не уверена, что он сможет получить его. Я бы не стала обходить закон, в котором, возможно, прописано, что за его нарушения он не сможет стать гражданином РФ. Я бы ради него наш закон не нарушала», – сказала Журова.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (34)
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moskowcity-petrv
1687169105
Настоящий депутат прям.Переживает за репутацию России,в гейропе)))
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Красногвардейчик
1687171319
Сейчас спартачи будут его отмазывать....уверен))
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шахта Заполярная
1687172262
Журова. В думе, как я думаю, есть чем заняться, да хотя бы депутатов будить, а то они сладко спят в мягких креслах. Займись беглыми на Украину депутатами, хотя они то не портят репутацию России, а вот Промес, ух какой, все испортил.
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GermanVo
1687172423
Эта подстилка газпромовская наверное забыла о СВО и том, что половина Вагнеров из зэков состоит, вдруг спохватилась о репутации нашей страны. Пусть свой нос в футбол вообще не суёт. Не даёт ей этот вид спорта покоя.
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фанат джигурды
1687172877
Была Журова тупизной и ей же осталась.
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ScarlettOgusania
1687174168
вы ещё у депутата Миллера спросите, что делать с Промесом? адвокаты, скорее всего подадут апелляцию, и будет это дело болтаться в судах все 18 месяцев) кстати, про Влута из Урала, который совершил убийство при наезде, ничего не слышно? надо Журову лишить мандата депутата за содействие суду недружественной страны!
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NewLife
1687174694
"Конечно, для России это репутационный удар" Сравнила репутацию Промеса с репутацией России, дура.
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MaxRnD
1687182320
С Сердюковым и прочими Чубайсами разберитесь сначала, слуги мля "народные"
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timon2401
1687183982
90% депутатов Госдумы портят авторитетет страны а не Промес, но увы для них это как должное
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BAIv
1687187382
у нас многие должны сидеть в тюрьме, так что своих сначала коллег посадите.
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