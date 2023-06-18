Куман: «Поражение от Италии – целиком моя вина»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение от Италии (2:3) в матче за третье место Лиги наций.

«Это целиком моя вина, что я не смог донести до футболистов, насколько важно играть ответственно, обороняться и присматривать за своим игроком. Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня», – сказал нидерландец.