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    Куман: «Поражение от Италии – целиком моя вина»

    Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение от Италии (2:3) в матче за третье место Лиги наций.

    «Это целиком моя вина, что я не смог донести до футболистов, насколько важно играть ответственно, обороняться и присматривать за своим игроком. Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга. Это мое главное разочарование сегодня», – сказал нидерландец.

    • Плей-офф проходит в Нидерландах.
    • У Кумана 3 поражения в 4 матчах после возвращения в сборную.
    • В финале играют Хорватия и Испания.

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    Источник: УЕФА

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