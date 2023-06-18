Колодин сравнил Дзюбу с Гердом Мюллером

Бывший защитник сборной России Денис Колодин оценил минувший сезон для нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Одним из открытий сезона стал Дзюба. В чем его феномен, когда человек полгода не играл в Турции, а потом приезжает домой и начинает разрывать лигу?

– Артем – машина! Он здоровый форвард. В футбол не всегда играет быстрота. Если у тебя есть силы и умная голова, что у Дзюбы присутствует, то будет результат. Сегодня мало кто соображает на поле так, как в прежние годы.

У Дзюбы есть интеллект, понимание футбола, и это приносит свои плоды. Он чувствует, где будет мяч, где нужно оказаться под отскок. В Германии был такой игрок – Герд Мюллер. Стоит в штрафной весь матч, а потом момент – гол.