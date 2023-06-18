Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Колодин сравнил Дзюбу с Гердом Мюллером

    Бывший защитник сборной России Денис Колодин оценил минувший сезон для нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Одним из открытий сезона стал Дзюба. В чем его феномен, когда человек полгода не играл в Турции, а потом приезжает домой и начинает разрывать лигу?

    – Артем – машина! Он здоровый форвард. В футбол не всегда играет быстрота. Если у тебя есть силы и умная голова, что у Дзюбы присутствует, то будет результат. Сегодня мало кто соображает на поле так, как в прежние годы.

    У Дзюбы есть интеллект, понимание футбола, и это приносит свои плоды. Он чувствует, где будет мяч, где нужно оказаться под отскок. В Германии был такой игрок – Герд Мюллер. Стоит в штрафной весь матч, а потом момент – гол.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Его контракт действует еще год.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    «Не чувствовал себя там комфортно»: Самедов – об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого
    Канчельскис ответил, кто талантливее – Дзюба или Смолов 2
    В «Локомотиве» рассказали о влиянии Слуцкого на трансфер Дзюбы 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 