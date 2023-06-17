В сербском «Спартаке» подтвердили назначение Кержакова

Президент сербского «Спартака» из города Суботица Никола Симович сообщил, что команду возглавил Александр Кержаков.
«Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.
Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом. Александр – легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьемся больших результатов с Кержаковым.
Если говорить о задачах и целях на следующим сезон, то «Спартак» под руководством российского тренера должен попробовать закрепиться в топ-8 чемпионата Сербии и остаться в верхней части плей-офф. Также перед нами будет стоять задача выращивать молодых футболистов для главной команды и совершать качественные трансферы», – сказал Симович.
- Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
- Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
- Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Пари НН».