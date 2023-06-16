Широков ответил критикам нового формата Fonbet Кубка России

Роман Широков поделился впечатлениями от проведения Fonbet Кубка России в новом формате.

«Я остался доволен новым форматом Кубка России. Возможно, можно что-то доработать. Но если сравнивать новый формат с тем, что был раньше, то новый интереснее.

Всем понравился – особенно в весенней части. Да и осенняя тоже нормальная была. Просто в начале не все разобрались.

Слишком много игр? До этого кричали, что мало играют, сейчас сыграют две лишние игры и кричат, что устали. Пусть сначала определятся, что они хотят.

Мы каждый год будем туда-сюда бегать, что ли? Пока есть возможность поиграть в этом турнире, то почему нет?

Мне кажется, все были довольны: за исключением тех, кто вылетел. Они всегда будут недовольны», – сказал Широков.