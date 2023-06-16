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    Широков ответил критикам нового формата Fonbet Кубка России

    Роман Широков поделился впечатлениями от проведения Fonbet Кубка России в новом формате.

    «Я остался доволен новым форматом Кубка России. Возможно, можно что-то доработать. Но если сравнивать новый формат с тем, что был раньше, то новый интереснее.

    Всем понравился – особенно в весенней части. Да и осенняя тоже нормальная была. Просто в начале не все разобрались.

    Слишком много игр? До этого кричали, что мало играют, сейчас сыграют две лишние игры и кричат, что устали. Пусть сначала определятся, что они хотят.

    Мы каждый год будем туда-сюда бегать, что ли? Пока есть возможность поиграть в этом турнире, то почему нет?

    Мне кажется, все были довольны: за исключением тех, кто вылетел. Они всегда будут недовольны», – сказал Широков.

    • Обладателем Кубка стал ЦСКА.
    • Команда не выигрывала этот трофей 10 лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6378

      subbotaspartak 9 минут назад

      По мне играют и играют... концовка сложная... суперфинал... финал он и есть финал

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      Рейтинг: +219

      Александр.Т. 12 минут назад

      Это кубок для команд рпл , другим командам из нижних лиг сложнее у них нет права на ошибку то есть не равные условия соревнований

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