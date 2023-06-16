Шапи прокомментировал свое будущее в «Краснодаре»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопросы о своем будущем.

23-летний футболист вернулся из аренды в «Хапоэле» (Беер-Шева).

Там он стал серебряным призером чемпионата Израиля.

Права на Шапи принадлежат «Краснодару».

– Отпуск провожу дома, в Махачкале. Сижу с дочкой, тренируюсь самостоятельно.

– Когда поедете в Казань?

– А должен?

– СМИ отправляют вас в «Рубин».

– Пока нечего сказать по этому поводу. Слышал про интерес клуба, но предложения не получал. Идут разные процессы, еще не знаю, где буду играть в следующем сезоне.

– А что с «Краснодаром»?

– Осталось два года контракта. Созванивался с генеральным директором, обсудили ситуацию. Ничего конкретного сказать не могу, но думаю, что вряд ли останусь в краснодарском клубе.