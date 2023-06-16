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    Шапи прокомментировал свое будущее в «Краснодаре»

    Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов ответил на вопросы о своем будущем.

    • 23-летний футболист вернулся из аренды в «Хапоэле» (Беер-Шева).
    • Там он стал серебряным призером чемпионата Израиля.
    • Права на Шапи принадлежат «Краснодару».

    – Отпуск провожу дома, в Махачкале. Сижу с дочкой, тренируюсь самостоятельно.

    – Когда поедете в Казань?

    – А должен?

    – СМИ отправляют вас в «Рубин».

    – Пока нечего сказать по этому поводу. Слышал про интерес клуба, но предложения не получал. Идут разные процессы, еще не знаю, где буду играть в следующем сезоне.

    – А что с «Краснодаром»?

    – Осталось два года контракта. Созванивался с генеральным директором, обсудили ситуацию. Ничего конкретного сказать не могу, но думаю, что вряд ли останусь в краснодарском клубе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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