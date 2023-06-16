Лунев: «Не поехал бы в «Байер», если бы знал, что иду под капитана»

Андрей Лунев заявил, что отказался бы от перехода в «Байер», если бы знал, что его конкурент Лукаш Градецки станет капитаном команды.
– Зачем уехал? Задним числом говорить можно все, что угодно. Если бы не уехал, получил бы еще две медальки. Я не жалею.
Жалею только о том, что не получилось все реализовать так, как я хотел. И что было столько травм. Даже плохой опыт – это опыт.
– Боишься конкуренции?
– Никогда не боюсь. Если отмотать время назад, была бы такая ситуация, что ты едешь «под капитана» – я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал.
Все, что ни делается, к лучшему. Значит, так надо было, это этап, который закалил.
- Лунев был в «Байере» с июля 2021 года.
- За 2 сезона голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.
- У 31-летнего россиянина истек контракт с клубом Бундеслиги.
Источник: «Матч ТВ»