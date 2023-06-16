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  • Лунев: «Не поехал бы в «Байер», если бы знал, что иду под капитана»

Лунев: «Не поехал бы в «Байер», если бы знал, что иду под капитана»

16 июня 2023, 15:59
2

Андрей Лунев заявил, что отказался бы от перехода в «Байер», если бы знал, что его конкурент Лукаш Градецки станет капитаном команды.

– Зачем уехал? Задним числом говорить можно все, что угодно. Если бы не уехал, получил бы еще две медальки. Я не жалею.

Жалею только о том, что не получилось все реализовать так, как я хотел. И что было столько травм. Даже плохой опыт – это опыт.

– Боишься конкуренции?

– Никогда не боюсь. Если отмотать время назад, была бы такая ситуация, что ты едешь «под капитана» – я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал.

Все, что ни делается, к лучшему. Значит, так надо было, это этап, который закалил.

  • Лунев был в «Байере» с июля 2021 года.
  • За 2 сезона голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.
  • У 31-летнего россиянина истек контракт с клубом Бундеслиги.

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Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей Градецки Лукаш
Комментарии (2)
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Александр.Т.
1686926828
Загубил карьеру с этим переходом, может нужно было идти клуб по проще, если в Зените не хотел оставаться
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vmonomah17
1686939743
Дело не в капитане. Надо было ехать в команду, где нужен первый номер. А он ехал вторым, надеясь отбить место в составе. Но вратарю, каким гением он бы не был, очень тяжело стать первым, если только первый не получит травму. Касильяс, Доннарума, Акинфеев так и пробились.
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