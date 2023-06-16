Лунев: «Не поехал бы в «Байер», если бы знал, что иду под капитана»

Андрей Лунев заявил, что отказался бы от перехода в «Байер», если бы знал, что его конкурент Лукаш Градецки станет капитаном команды.

– Зачем уехал? Задним числом говорить можно все, что угодно. Если бы не уехал, получил бы еще две медальки. Я не жалею.

Жалею только о том, что не получилось все реализовать так, как я хотел. И что было столько травм. Даже плохой опыт – это опыт.

– Боишься конкуренции?

– Никогда не боюсь. Если отмотать время назад, была бы такая ситуация, что ты едешь «под капитана» – я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал.

Все, что ни делается, к лучшему. Значит, так надо было, это этап, который закалил.