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    • Лунев: «Не поехал бы в «Байер», если бы знал, что иду под капитана»

    Лунев: «Не поехал бы в «Байер», если бы знал, что иду под капитана»

    Андрей Лунев заявил, что отказался бы от перехода в «Байер», если бы знал, что его конкурент Лукаш Градецки станет капитаном команды.

    – Зачем уехал? Задним числом говорить можно все, что угодно. Если бы не уехал, получил бы еще две медальки. Я не жалею.

    Жалею только о том, что не получилось все реализовать так, как я хотел. И что было столько травм. Даже плохой опыт – это опыт.

    – Боишься конкуренции?

    – Никогда не боюсь. Если отмотать время назад, была бы такая ситуация, что ты едешь «под капитана» – я бы не поехал. Если бы не было такой ситуации, 100% поехал.

    Все, что ни делается, к лучшему. Значит, так надо было, это этап, который закалил.

    • Лунев был в «Байере» с июля 2021 года.
    • За 2 сезона голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • У 31-летнего россиянина истек контракт с клубом Бундеслиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +219

      Александр.Т. 22 минуты назад

      Загубил карьеру с этим переходом, может нужно было идти клуб по проще, если в Зените не хотел оставаться

      0
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      Рейтинг: +20367

      Cleaner 1 час назад

      Лунев, не включай дурачка. Всем ясно, что ты ищешь новый клуб и такими интервью просто напоминаешь о себе...

      0
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