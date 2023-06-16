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    • Шикунов назвал три клуба РПЛ, бюджет которых больше, чем у «Локомотива»

    Шикунов назвал три клуба РПЛ, бюджет которых больше, чем у «Локомотива»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал слова Юрия Нагорных о том, что бюджет «Локомотива» составляет 5,6 миллиарда рублей.

    «Это хорошие деньги в нынешних условиях. Это не бюджет «Зенита», «Динамо» и «Спартака», но очень хорошие деньги. Достаточно для того, чтобы играть в Премьер‑лиге. Нормально.

    Можно строить сильный клуб в РПЛ, в зависимости от того, как будешь работать. Тем более сейчас в большей степени акцент на русских футболистов, пока нет Лиги чемпионов и Лиги Европы. Можно дать спокойно шанс своим игрокам, воспитать новое поколение.

    Бюджет каждого клуба не знаю. Знаю, что у «Зенита», «Динамо» и «Спартака» цифры выше, чем вот эти в «Локомотиве». Возможно, сопоставимо с «Краснодаром». Но все зависит от трансферов. Есть бюджет, а на трансферы можно по‑разному потратиться, – сказал Шикунов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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