Нагорных раскрыл бюджет «Локомотива» на следующий сезон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о бюджете клуба.

– Бюджет клуба останется в размере 5,6 миллиарда рублей, как был последние несколько лет, или поменяется? Вы допускали, что он может уменьшиться.

– На сегодняшний день он в таких параметрах, которые вы озвучили – 5,6 миллиарда. Жизнь идет вперед и, конечно, мы, являясь маленькой частью большого холдинга, не можем существовать отдельно. Есть экономика, экономика страны и, очевидно, сейчас мы находимся в сложном периоде.

Надеюсь, что компании удастся сохранить существующий бюджет. Если будут какие‑то определенные решения по уменьшению, что соответствует нынешним возможностям экономики, мы будем к этому готовы.

– А когда это точно будет известно?

– Как правило, планирование бюджета на следующий год происходит осенью. На этот сезон мы работаем в рамках бюджета, который утвердили в прошлом году. Футбол сегодня – это часть экономики. Совершенно точно забрасывать его деньгами не будут.

У страны огромное количество приоритетных проблем, задач, которые необходимо решать. Потому мы и говорим: «Давайте работать с российскими игроками, в том числе молодыми». Мы должны растить, а не только покупать, тратя огромные деньги