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    • Мостовой признался, что хотел бы повторить тренерский путь Карпина

    Мостовой признался, что хотел бы повторить тренерский путь Карпина

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал о процессе получения тренерской лицензии.

    – Когда начинается обучение?

    – В начале августа.

    – Чего ждете от учебы?

    – Я в жизни уже ничего не жду. Мне за 50.

    – Подождите, вы идете учиться на Pro, все впереди.

    – Помимо меня еще 100 человек идут учиться. Они намного моложе меня, поэтому, возможно у них вырисовываются какие-то перспективы. А мне-то что? Я о перспективах не думаю.

    – Но вы же можете возглавить «Спартак».

    – Да нет. «Спартак» – вряд ли. Елки-палки, я 15 лет как вернулся в Россию – и ни одного предложения от «Спартака». Ни в каком качестве.

    – Но у вас и лицензии не было?

    – И лицензии не было, и я много лет за границей жил.

    Валерий Карпин тоже за границей жил, практически испанцем стал. А в итоге – главный тренер сборной, хотя тренером становиться вообще не собирался. Может, и вы так же?

    – Это было бы здорово.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4675

      Эном айс 1 час назад

      Зависть. Лень. И Ненависть, как сумма двух предыдущих..
      Три кита для Мостового.

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