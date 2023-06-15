Мостовой признался, что хотел бы повторить тренерский путь Карпина

Зависть. Лень. И Ненависть, как сумма двух предыдущих..
Три кита для Мостового.
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал о процессе получения тренерской лицензии.
– Когда начинается обучение?
– В начале августа.
– Чего ждете от учебы?
– Я в жизни уже ничего не жду. Мне за 50.
– Подождите, вы идете учиться на Pro, все впереди.
– Помимо меня еще 100 человек идут учиться. Они намного моложе меня, поэтому, возможно у них вырисовываются какие-то перспективы. А мне-то что? Я о перспективах не думаю.
– Но вы же можете возглавить «Спартак».
– Да нет. «Спартак» – вряд ли. Елки-палки, я 15 лет как вернулся в Россию – и ни одного предложения от «Спартака». Ни в каком качестве.
– Но у вас и лицензии не было?
– И лицензии не было, и я много лет за границей жил.
– Валерий Карпин тоже за границей жил, практически испанцем стал. А в итоге – главный тренер сборной, хотя тренером становиться вообще не собирался. Может, и вы так же?
– Это было бы здорово.