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    • «Я бы не стал верить западной прессе»: Титов – о причастности Промеса к контрабанде наркотиков

    «Я бы не стал верить западной прессе»: Титов – о причастности Промеса к контрабанде наркотиков

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что Квинси Промесу грозит тюрьма в Нидерландах.

    «Если говорить про историю с наркотиками, то я бы не стал верить западной прессе. Дыма без огня не бывает, но странно, что он оставался в Москве и никуда не уезжал. Тут есть вопросы.

    Но мы его поддержим, потому что он стал своим в «Спартаке». Единственная просьба – подучить язык, учитывая то, сколько он здесь. Но у него такая улыбка, что отпадают все вопросы», – заявил Титов.

    • 31-летний Промес – фигурант 2 уголовных дел в Нидерландах.
    • Его подозревают в наркоторговле и нанесении ножевого ранения двоюродному брату.
    • В прошедшем сезоне спартаковец провел 37 матчей, забил 25 голов и сделал 10 ассистов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +20323

      Cleaner 57 минут назад

      Егор Титов, ты когда БРОМАНТАН употреблял, тоже УЛЫБАЛСЯ. Стыдно за такие отмазы Спартака...(((

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      Рейтинг: +20323

      Cleaner 1 час назад

      А никто ПРЕССЕ и не верит. Все слушают то, что говорит о Промесе Прокурор.

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      Рейтинг: +2581

      alefreddy 1 час назад

      верно нас клюют со всех сторон и в том числе и с Антохой

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      Рейтинг: +20323

      Cleaner > alefreddy 55 минут назад

      В 2004 году Титов официально был дисквалифицирован УЕФА на один год за употребление бромантана.

      alefreddy, Вам есть что к этому добавить???

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      Рейтинг: +2581

      alefreddy > Cleaner 53 минуты назад

      конечно я лично знаю как врача команды так и всю историю в отличии от делетантов

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      Рейтинг: +1228

      SLADE2019 1 час назад

      Да уж. Как мало человеку нужно, улыбнись ему и он поплыл.

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