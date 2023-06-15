«Я бы не стал верить западной прессе»: Титов – о причастности Промеса к контрабанде наркотиков

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что Квинси Промесу грозит тюрьма в Нидерландах.

«Если говорить про историю с наркотиками, то я бы не стал верить западной прессе. Дыма без огня не бывает, но странно, что он оставался в Москве и никуда не уезжал. Тут есть вопросы.

Но мы его поддержим, потому что он стал своим в «Спартаке». Единственная просьба – подучить язык, учитывая то, сколько он здесь. Но у него такая улыбка, что отпадают все вопросы», – заявил Титов.