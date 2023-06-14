Петржела: «Спартак» выбирает гендиректора? Пусть обратится за помощью к «Зениту»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о скорой смене генерального директора в «Спартаке».

«При выборе нового гендиректора «Спартаку» надо обратиться за помощью к руководству «Зенита». Может, посоветуют хорошего специалиста. У сине-бело-голубых лучший менеджмент в российской футболе, поэтому клуб стабильно выигрывает все российские трофеи.

Деньги играют большую роль в успехах футбольных клубов, но они есть многих, а результат только у единиц. «Спартак» не намного беднее «Зенита», но красно-белые не умеют правильно распоряжаться деньгами, а петербуржцы умеют», – сказал Петржела.