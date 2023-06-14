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    • Петржела: «Спартак» выбирает гендиректора? Пусть обратится за помощью к «Зениту»

    Петржела: «Спартак» выбирает гендиректора? Пусть обратится за помощью к «Зениту»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о скорой смене генерального директора в «Спартаке».

    «При выборе нового гендиректора «Спартаку» надо обратиться за помощью к руководству «Зенита». Может, посоветуют хорошего специалиста. У сине-бело-голубых лучший менеджмент в российской футболе, поэтому клуб стабильно выигрывает все российские трофеи.

    Деньги играют большую роль в успехах футбольных клубов, но они есть многих, а результат только у единиц. «Спартак» не намного беднее «Зенита», но красно-белые не умеют правильно распоряжаться деньгами, а петербуржцы умеют», – сказал Петржела.

    • Сейчас пост гендиректора «Спартака» занимает Евгений Мележиков.
    • Сообщается, что его сменит Олег Малышев.
    • Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.06.2023 22:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +481

      АлексМак 1 час назад

      Красавец!!!

      0
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      Рейтинг: +3210

      шахта Заполярная 1 час назад

      Придурок, обратись к псехиатору, хотя тебе это уже не поможет.

      1
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      Рейтинг: +4880

      fakeid > шахта Заполярная 31 минуту назад

      прЕдураг, абратися к (читай по буквам) ПСИХИАТРУ.

      псехиатор - это тот, кто тебя зачал. гы-гы.

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