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    • «Спартак» сделал официальное заявление по отставке Мележикова

    «Спартак» сделал официальное заявление по отставке Мележикова

    Пресс-служба «Спартака» сделала официальное заявление по вопросу возможной отставки Евгения Мележикова с поста гендиректора клуба.

    «В ближайшее время совет директоров «Спартака» подведет итоги сезона-2022/23 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых – планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности.

    В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора», – заявили в пресс-службе клуба.

    • Мележиков занимает пост гендиректора «Спартака» с 2021 года.
    • Клуб в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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