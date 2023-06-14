«Спартак» сделал официальное заявление по отставке Мележикова

Пресс-служба «Спартака» сделала официальное заявление по вопросу возможной отставки Евгения Мележикова с поста гендиректора клуба.

«В ближайшее время совет директоров «Спартака» подведет итоги сезона-2022/23 и сформулирует задачи на следующий сезон, ключевой вектор которых – планомерное развитие клуба по всем направлениям деятельности.

В числе прочих будут рассмотрены и кадровые вопросы, в том числе касающиеся позиции генерального директора», – заявили в пресс-службе клуба.