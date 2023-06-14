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    • Появились подробности увольнения Мележикова из «Спартака»

    Появились подробности увольнения Мележикова из «Спартака»

    Стали известны подробности увольнения Евгения Мележикова с поста генерального директора «Спартака».

    «Евгений Мележиков покинет «Спартак» не из-за расторжения контракта – у гендиректора действует обычный трудовой договор, по которому работник может уволиться по собственному желанию или покинуть организацию по воле руководства в любой момент.

    В настоящее время идет оформление необходимых документов.

    Преемник Мележикова будет утвержден на совете директоров красно-белых – он состоится в ближайшее время. Не факт, что им станет Вадим Андреев, занимающий аналогичную должность в «Крылья Советов», – сообщает «СЭ».

    • Мележиков занимает пост гендиректора «Спартака» с 2021 года.
    • Клуб в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2506

      моэм 11 минут назад

      А за что ? ....со своей административной работой справлялся , ну там организация полётов , отелей , поездок , работа офиса , агрономов и.т.д.., никаких нареканий , справлялся отлично....кого и увольнять так Эшуорта , отвечавшего за работу спортивной части , которую он полностью провалил ....и продолжает валить , через месяц старт , а у него "конь не валялся".

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