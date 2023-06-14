Появились подробности увольнения Мележикова из «Спартака»

Стали известны подробности увольнения Евгения Мележикова с поста генерального директора «Спартака».

«Евгений Мележиков покинет «Спартак» не из-за расторжения контракта – у гендиректора действует обычный трудовой договор, по которому работник может уволиться по собственному желанию или покинуть организацию по воле руководства в любой момент.

В настоящее время идет оформление необходимых документов.

Преемник Мележикова будет утвержден на совете директоров красно-белых – он состоится в ближайшее время. Не факт, что им станет Вадим Андреев, занимающий аналогичную должность в «Крылья Советов», – сообщает «СЭ».