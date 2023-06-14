«Спартак» уволил гендиректора Мележикова: его может сменить Андреев

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков покинет свой пост.
«Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. В компании оценили его работу хорошо, но считают, что клубу нужно развиваться. Сам Евгений от комментариев отказался.
Главный претендент на место гендиректора «Спартака» – Андреев из «Крыльев Советов», – сообщил инсайдер Иван Карпов.
- Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
- Клуб в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова