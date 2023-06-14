Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» уволил гендиректора Мележикова: его может сменить Андреев

    «Спартак» уволил гендиректора Мележикова: его может сменить Андреев

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков покинет свой пост.

    «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. В компании оценили его работу хорошо, но считают, что клубу нужно развиваться. Сам Евгений от комментариев отказался.

    Главный претендент на место гендиректора «Спартака» – Андреев из «Крыльев Советов», – сообщил инсайдер Иван Карпов.

    • Мележиков был гендиректором «Спартака» с 2021 года.
    • Клуб в минувшем сезоне занял 3-е место в РПЛ.

    Новости по теме
    У «Спартака» будет новый президент: он назначит гендиректором кандидата от «Лукойла»
    Мележиков отреагировал на новость об увольнении из «Спартака» 1
    «Кадис» назвал «Спартаку» цену на лучшего бомбардира команды 3
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20309

      Cleaner 1 час назад

      Куда уж дальше то Спартаку развиваться??? И судей купили, и гопников в команду набрали при Мележикове. Все, предел! Теперь только в Пердив дорога...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2793

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Первый пошёл. Когда выпрут физрука ссаными тряпками? Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14151

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ну за что физрука ссаными тряпками? Он Зенит к рекордам привел!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20309

      Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

      Зенит - официальный чемпион. ЦСКА - неофициальный чемпион. А ГДЕ Спартак??? Ржу ни могу!..)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 