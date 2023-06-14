«Спартак» уволил гендиректора Мележикова: его может сменить Андреев

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков покинет свой пост.

«Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон. В компании оценили его работу хорошо, но считают, что клубу нужно развиваться. Сам Евгений от комментариев отказался.

Главный претендент на место гендиректора «Спартака» – Андреев из «Крыльев Советов», – сообщил инсайдер Иван Карпов.