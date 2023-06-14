Мостовой: «Это Карпин со мной играл, а не я с ним. Он появился, когда я был на виду у всей страны»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова тренера «Ростова» Валерия Карпина о том, что он не считает Мостового своим другом.

«Он со мной играл, а не я. Сперва я играл, потом только они появились, ха-ха. Я же туда поехал первым. До них уже три года играл во Франции и столько же в Португалии, пять лет в СССР.

Когда они появились, Мостовой уже был на виду у всей страны. Да мне все равно! Я тоже не считаю его своим другом. Что здесь такого? Друзей много не бывает.

Вот задают мне вопросы по Писареву. Мы с ним дружили много лет, но что-то три года назад о нем никто не задавал вопросы, когда он был непонятно где. А что изменилось – футбол? Мне всегда на это смешно отвечать. Кто с кем хочет, с тем и дружит», – сказал Мостовой.