Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Это Карпин со мной играл, а не я с ним. Он появился, когда я был на виду у всей страны»

    Мостовой: «Это Карпин со мной играл, а не я с ним. Он появился, когда я был на виду у всей страны»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова тренера «Ростова» Валерия Карпина о том, что он не считает Мостового своим другом.

    «Он со мной играл, а не я. Сперва я играл, потом только они появились, ха-ха. Я же туда поехал первым. До них уже три года играл во Франции и столько же в Португалии, пять лет в СССР.

    Когда они появились, Мостовой уже был на виду у всей страны. Да мне все равно! Я тоже не считаю его своим другом. Что здесь такого? Друзей много не бывает.

    Вот задают мне вопросы по Писареву. Мы с ним дружили много лет, но что-то три года назад о нем никто не задавал вопросы, когда он был непонятно где. А что изменилось – футбол? Мне всегда на это смешно отвечать. Кто с кем хочет, с тем и дружит», – сказал Мостовой.

    Новости по теме
    Карпин пожелал себе мирного неба над головой через год 1
    Карпин назвал тройку лучших игроков и тренеров европейского сезона
    Карпин рассказал, в чем Песьяков превосходит всех вратарей РПЛ 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3205

      шахта Заполярная 18 минут назад

      Мостовой ты был хорошим игроком, но сейчас ты превратил себя в балаганную игрушку в Петрушку. Не пойму ты на самом деле дурачок или прикидываешься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4663

      Эном айс 1 час назад

      Кто с кем играл-неважно.
      Вот только Карпин - брутал , (какой ни есть)) которого обсуждает вся страна.
      А Санька ,.... ну...потерявшийся во временно"м вокзале ребёнок "на виду у всей страны", которого даже не жалко.
      Дать ему петушка на палочке и пусть успокоится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5327

      Питерский князь 1 час назад

      Карпин бывшая ***** Мостового.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Ччаппай 1 час назад

      Санька-дурачок, займись делом уже.. Балабольство сплошное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      mig28 1 час назад

      Как же задолбал этот Мостовой! Везде пытается залезть, в тренеры не берут, так пытается дешевый пиар использовать. Как будто он ЛЧ брал или хотя бы Чемпионат Испании...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 