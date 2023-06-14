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    • «Спартак» хочет Виллиана, Личка возглавит «Динамо», «ПСЖ» назвал цену на Мбаппе и другие новости

    «Спартак» хочет Виллиана, Личка возглавит «Динамо», «ПСЖ» назвал цену на Мбаппе и другие новости

    «Реал» определился с суммой, которую клуб готов потратить на Мбаппе.

    «Ростов» объявил об уходе Полоза.

    Джеррард возглавил саудовский клуб.

    Мостовой рассказал о проблемах с девушками в Португалии.

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    Два клуба АПЛ готовят предложения по трансферу Мбаппе.

    Назначение Лички в «Динамо» согласовано: известна компенсация, которую получит «Оренбург».

    «Спартак» ведет переговоры с Виллианом – бразилец просит 5 миллионов в год.

    «ПСЖ» назвал цену на Мбаппе.

    «Ливерпуль» готов заплатить 100 миллионов за игрока «Реала».

    Источник: «Бомбардир»

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