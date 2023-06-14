«Спартак» хочет Виллиана, Личка возглавит «Динамо», «ПСЖ» назвал цену на Мбаппе и другие новости

«Реал» определился с суммой, которую клуб готов потратить на Мбаппе.

«Ростов» объявил об уходе Полоза.

Джеррард возглавил саудовский клуб.

Мостовой рассказал о проблемах с девушками в Португалии.

Талалаев назвал сильнейшего тренера России – это не Семак.

Два клуба АПЛ готовят предложения по трансферу Мбаппе.

Назначение Лички в «Динамо» согласовано: известна компенсация, которую получит «Оренбург».

«Спартак» ведет переговоры с Виллианом – бразилец просит 5 миллионов в год.

«ПСЖ» назвал цену на Мбаппе.

«Ливерпуль» готов заплатить 100 миллионов за игрока «Реала».