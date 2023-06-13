Талалаев назвал сильнейшего тренера России – это не Семак

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает коллегу из ЦСКА Владимира Федотова сильнейшим в России.
«Федотов сегодня особенный тренер. Его штаб выше многих российских специалистов. Они номер один – и лично Федотов. Я стремлюсь к такому уровню.
Сергей Семак тоже заслуживает признания», – добавил Талалаев.
- Федотов пришел в ЦСКА год назад.
- В 1-й же сезон он привел команду к Кубку России.
- Это 1-й трофей 56-летнего тренера.
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Источник: ютуб-канал «Фабрика Футбола»