Талалаев назвал сильнейшего тренера России – это не Семак

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает коллегу из ЦСКА Владимира Федотова сильнейшим в России.

«Федотов сегодня особенный тренер. Его штаб выше многих российских специалистов. Они номер один – и лично Федотов. Я стремлюсь к такому уровню.

Сергей Семак тоже заслуживает признания», – добавил Талалаев.

Федотов пришел в ЦСКА год назад.

В 1-й же сезон он привел команду к Кубку России.

Это 1-й трофей 56-летнего тренера.

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