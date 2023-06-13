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    Мостовой рассказал о проблемах с девушками в Португалии

    Бывший полузащитник «Бенфики» Александр Мостовой пожаловался, что с трудом находил в Португалии девушек, которые бы ему понравились.

    «В Португалии непросто было найти девушку – там по тем временам иногда можешь и на мужчину заглядеться. По поводу красоты, с девушками беда бедой была. Кошмар. Ну где-то мы умудрялись находить, получалось у нас.

    Франция? Конечно, там вообще сравнивать нечего. Какие португальские!? Иногда можно было перепутать девушку с мужчиной. Там не поймешь. Во Франции намного красивее!

    Но я всегда говорил, что в России все равно самые красивые. У нас на эту тему в Испании особенно очень много было споров. Нас аргентинцы всегда задевали, говорили, что у них самые красивые, и фотографии показывали, а я говорю: «Вы в Москву приедете и увидите, что это такое. У вас одна, может быть, на сто, а у нас 90 из 100», – сказал спортсмен.

    • Во Франции Мостовой играл за «Кан».
    • Там он познакомился с женой Стефани, с которой прожил 7 лет.
    • В Испании Мостовой выступал за «Сельту».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1508

      Таврида 5 минут назад

      Так поэтому Мостовой рвался Бенфике в Сельте забить (7-0)), мстил за свое ананистиное прошлое в Португалии, бггг

      0
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      Рейтинг: +2257

      jek718875 42 минуты назад

      Мы видим как много у нас красивых девушек,что Дзюпа до сих пор любит Дуню Кулакову

      1
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      Рейтинг: +4657

      Эном айс 49 минут назад

      ))
      Кто такой техничный троллермэн на Бомбе объявился?)
      Мостовой теперь просто бывший полузащитник Бенфики.
      Браво.
      Даже про " девушек и мужиков" не так смешно.

      1
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      Рейтинг: +14130

      R_a_i_n > Эном айс 14 минут назад

      Это точно. От Мостового тошнит уже.

      0
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