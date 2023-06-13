Мостовой рассказал о проблемах с девушками в Португалии

Бывший полузащитник «Бенфики» Александр Мостовой пожаловался, что с трудом находил в Португалии девушек, которые бы ему понравились.

«В Португалии непросто было найти девушку – там по тем временам иногда можешь и на мужчину заглядеться. По поводу красоты, с девушками беда бедой была. Кошмар. Ну где-то мы умудрялись находить, получалось у нас.

Франция? Конечно, там вообще сравнивать нечего. Какие португальские!? Иногда можно было перепутать девушку с мужчиной. Там не поймешь. Во Франции намного красивее!

Но я всегда говорил, что в России все равно самые красивые. У нас на эту тему в Испании особенно очень много было споров. Нас аргентинцы всегда задевали, говорили, что у них самые красивые, и фотографии показывали, а я говорю: «Вы в Москву приедете и увидите, что это такое. У вас одна, может быть, на сто, а у нас 90 из 100», – сказал спортсмен.

Во Франции Мостовой играл за «Кан».

Там он познакомился с женой Стефани, с которой прожил 7 лет.

В Испании Мостовой выступал за «Сельту».

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