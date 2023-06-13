Мостовой рассказал о проблемах с девушками в Португалии

Так поэтому Мостовой рвался Бенфике в Сельте забить (7-0)), мстил за свое ананистиное прошлое в Португалии, бггг
Бывший полузащитник «Бенфики» Александр Мостовой пожаловался, что с трудом находил в Португалии девушек, которые бы ему понравились.
«В Португалии непросто было найти девушку – там по тем временам иногда можешь и на мужчину заглядеться. По поводу красоты, с девушками беда бедой была. Кошмар. Ну где-то мы умудрялись находить, получалось у нас.
Франция? Конечно, там вообще сравнивать нечего. Какие португальские!? Иногда можно было перепутать девушку с мужчиной. Там не поймешь. Во Франции намного красивее!
Но я всегда говорил, что в России все равно самые красивые. У нас на эту тему в Испании особенно очень много было споров. Нас аргентинцы всегда задевали, говорили, что у них самые красивые, и фотографии показывали, а я говорю: «Вы в Москву приедете и увидите, что это такое. У вас одна, может быть, на сто, а у нас 90 из 100», – сказал спортсмен.
- Во Франции Мостовой играл за «Кан».
- Там он познакомился с женой Стефани, с которой прожил 7 лет.
- В Испании Мостовой выступал за «Сельту».