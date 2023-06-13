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  • Лидер «Краснодара» близок к переходу в «Аякс». Что об этом известно?

Лидер «Краснодара» близок к переходу в «Аякс». Что об этом известно?

13 июня 2023, 14:09
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11 июня ЦСКА обыграл «Краснодар» в финале Кубка России. После матча журналисты поймали Эдуарда Сперцяна и задали ему вопрос на главную тему, которая была вокруг него в последнее время. Она касается от трансфере в «Аякс». Ответ был спокойным: «Мне ничего не известно об интересе «Аякса». Но я бы хотел попробовать свои силы в Европе».

После этого он добавил, что если и состоится его переход, то точно не в команды РПЛ: «Не рассматривал и не буду рассматривать предложения от российских клубов. Если придут «Зенит» и «Спартак»? Скажу им «нет», конечно. Мой переход невозможен. Почему? Это мое отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде. Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно».

Сперцян действительно хорош, чтобы получать предложений из Европы? Да

Сезон-2022/23 получился удачным для Эдуарда Сперцяна:

  • Второй бомбардир «Краснодара» в РПЛ с 10 голами. Больше забил только Джон Кордоба (13);
  • Лучший ассистент «Краснодара» в чемпионате – 12 голевых передач. Третий футболист в истории команды, который сделал 10+ ассистов за один сезон РПЛ;
  • Лидер клуба по «гол+пас» – 22 очка;
  • Стал лучшим ассистентом лиги;
  • Единственный футболист РПЛ-2022/23, который в графах «голы» и «передачи» набрал 10+ очков.

Сперцян – не новичок для «Краснодара», он интегрировался в основу родного клуба пару лет назад. Но именно лидерские качества начал показывать с этого сезона. Сперцян – абсолютно уникальный футболист для этого «Краснодара», способный брать игру в свои руки в сложный момент и вести за собой команду. За это он абсолютно по праву носит капитанскую повязку. О ней говорит: «Я чувствую ответственность не только из-за капитанской повязки. Всегда чувствую, что сделал что-то не так. Практически в каждой игре: когда плохой результат, когда хороший. Всегда ищу проблему в первую очередь в себе».

А что известно об интересе «Аякса»? Уже даже есть комментарий со стороны клуба

На самом деле слухов об интересе к Сперцяну со стороны европейских команд было очень много – и они стабильно появлялись с начала весны. Например, в середине марта была информация, что за Сперцяном наблюдает «Милан». Итальянцы говорили, что слухи не соответствуют действительности. Сам игрок комментировал этот эпизод так: «Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но, пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше – посмотрим».

Ближе к концу сезона инсайдов стало больше. Сначала «Чемпионат» написал об интересе к Сперцяну со стороны немецких и голландских клубов. Позже появилась конкретика – за Сперцяном наблюдает «Аякс». И есть две реакции на эту ситуацию:

  • Директор по связям с общественностью «Аякса» Миэль Бринкхус сказал: «Аякс» интересуется Сперцяном? Мы никогда не комментируем информацию об интересе к игрокам»;
  • Пресс-атташе «Краснодара» Антон Тихий тоже отказался от комментариев этой информации.

В то же время De Telegraaf пишет, что «Аякс» уже сделал предложение по Сперцяну (около 9 млн евро), а спортдир Свен Мислинтат обратился к представителям игрока. Мислинтат – новый человек для «Аякса», он пришел на должность в середине апреля, но уже выстраивает новую команду. Мислинтат известен по своей работе с молодежью и умению усиливать команды футболистами, которые в ближайшем будущем могут стать звездами. Так, например, в своем время он нашел для дортмундской «Боруссии» Роберта Левандовски, Пьера-Эмерика Обамеянга и Усмана Дембеле. Позже использовал свой скилл для выстраивания нового «Штутгарта».

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев еще до матча «Краснодара» и ЦСКА оценил переход Сперцяна так:

«У меня есть ощущение, что он уже продан в «Аякс». Но об этом не объявлено, потому что впереди Суперфинал Кубка России. И когда Сперцян отыграет эту встречу, объявят, что он туда перешел. Я почти уверен, что этот переход уже состоялся. Просто об этом не говорят».

Фото: официальный сайт «Краснодара»

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Россия Краснодар Аякс Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
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Garrincha58
1686652328
что то эти все слухи напоминают мне про Захаряна
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BRO_football
1686658692
Ой, какая досада. И как Аякс собирается перечислять деньги за Сперцяна Краснодару в Россию? Из-за санкций это невозможно. В таком случае выход только один. Ждать, когда у Сперцяна закончится контракт аж до 2026 года или тупо воспользоваться опцией приостановления контракта и свалить в Аякс бесплатно.
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neim
1686658890
... " И, словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам, А беззубые старухи Их разносят по умам! Их разносят по умам! " ... Беззубые старухи, в данном случае, это наши журношлюхи и жадные агенты.
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