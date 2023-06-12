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    • Глебов обозначил свои финансовые требования для «Спартака»

    Глебов обозначил свои финансовые требования для «Спартака»

    Финансовые требования полузащитника Данила Глебова являются одним из препятствий для перехода игрока в «Спартак».

    По информации Metaratings, 23-летний футболист хочет зарабатывать в «Спартаке» 1,8-2 миллиона евро за сезон. Московский клуб готов платить ему 1,2-1,5 миллиона в год.

    Кроме того, «Спартак» считает высокой цену, которую «Ростов» запрашивает за Глебова.

    • Глебов в «Ростове» с 2019 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21605

      derrik2000 4 минуты назад

      Значит, в Зенит перейдет.
      Хотя, собственно, отдельные кривоногие в Спартаке больше него получают. Точнее, большинство кривоногие.
      А че, Глебов хуже? В Ростове, по крайней мере, много лучше.

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      Рейтинг: +238

      Avitaminoz 23 минуты назад

      Типичный паспортист подающий надежды

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