Глебов обозначил свои финансовые требования для «Спартака»

Финансовые требования полузащитника Данила Глебова являются одним из препятствий для перехода игрока в «Спартак».
По информации Metaratings, 23-летний футболист хочет зарабатывать в «Спартаке» 1,8-2 миллиона евро за сезон. Московский клуб готов платить ему 1,2-1,5 миллиона в год.
Кроме того, «Спартак» считает высокой цену, которую «Ростов» запрашивает за Глебова.
- Глебов в «Ростове» с 2019 года.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 38 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7,5 млн евро.
Источник: Metaratings