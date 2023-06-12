Глебов обозначил свои финансовые требования для «Спартака»

Финансовые требования полузащитника Данила Глебова являются одним из препятствий для перехода игрока в «Спартак».

По информации Metaratings, 23-летний футболист хочет зарабатывать в «Спартаке» 1,8-2 миллиона евро за сезон. Московский клуб готов платить ему 1,2-1,5 миллиона в год.

Кроме того, «Спартак» считает высокой цену, которую «Ростов» запрашивает за Глебова.