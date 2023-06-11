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  • Главный тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

11 июня 2023, 20:38
7

Владимир Ивич, главный тренер «Краснодара», недоволен пенальти в ворота команды в кубковом суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

«Хочу поздравить соперника с трофеем. Хочу поздравить своих игроков, что они боролись до конца в чемпионате и кубке. Сегодняшний матч был очень важным за последние два-три месяца, команды выдали все что могли.

С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему VAR ничего не сделал. Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника. Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре», – сказал серб.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Ивич Владимир
Комментарии (7)
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ALEX ML
1686505714
Все жалуются на внешность и никто на мозги
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Бакланище Астраханский
1686505751
Баланс игр ЦСКА с Краснодаром за прошедший сезон мячи 8-4 пенальти 5-0 КК 0-1
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portero
1686506348
Перед игрой было понятно как будут судить судейки, но ведь слишком медленно играем впереди и слишком мало точных ударов, практически их нет....
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Вомбат
1686508008
По ходу матча показывали ракурс, на котором был четко виден удар по голени. Она даже промялась от удара. А что говорил Олусегун, привезший пенальти в ситуации, когда воротам ничего не угрожало, значения не имеет. Кстати, Совспорт (в статье "Суперфинал омрачило судейство") считает, что судейство было в пользу Краснодара и ругает арбитра за то, что тот показал быкам мало желтых.
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Marshall1956
1686508731
Игра была равная,а выиграла команда где более сильный вратарь.
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FCSpartakM
1686516192
нужно уже привыкнуть к нытью краснодара.
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моэм
1686549244
В решающий момент старый волк Акинфеев сожрал молоденького салагу Агкацева ....с Сафоновым , у Краснодара шансов взять Кубок однозначно было бы больше .
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