Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Главный тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

    Главный тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

    Владимир Ивич, главный тренер «Краснодара», недоволен пенальти в ворота команды в кубковом суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

    «Хочу поздравить соперника с трофеем. Хочу поздравить своих игроков, что они боролись до конца в чемпионате и кубке. Сегодняшний матч был очень важным за последние два-три месяца, команды выдали все что могли.

    С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему VAR ничего не сделал. Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника. Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре», – сказал серб.

    Новости по теме
    Девушка Сафонова оценила судейство в кубковом Суперфинале
    Сперцян – о судействе в Суперфинале: «Тяжело, когда с первых минут душат»
    Уникальный год ЦСКА: взял серебро РПЛ и выиграл Кубок. В следующем сезоне будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57

      Marshall1956 3 минуты назад

      Игра была равная,а выиграла команда где более сильный вратарь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12725

      Вомбат 15 минут назад

      По ходу матча показывали ракурс, на котором был четко виден удар по голени. Она даже промялась от удара. А что говорил Олусегун, привезший пенальти в ситуации, когда воротам ничего не угрожало, значения не имеет. Кстати, Совспорт (в статье "Суперфинал омрачило судейство") считает, что судейство было в пользу Краснодара и ругает арбитра за то, что тот показал быкам мало желтых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68206

      portero 42 минуты назад

      Перед игрой было понятно как будут судить судейки, но ведь слишком медленно играем впереди и слишком мало точных ударов, практически их нет....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Бакланище Астраханский 52 минуты назад

      Баланс игр ЦСКА с Краснодаром за прошедший сезон
      мячи 8-4
      пенальти 5-0
      КК 0-1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2521

      ALEX ML 53 минуты назад

      Все жалуются на внешность и никто на мозги

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 