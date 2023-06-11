Главный тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с ЦСКА

Владимир Ивич, главный тренер «Краснодара», недоволен пенальти в ворота команды в кубковом суперфинале против ЦСКА (1:1, 5:6 по пенальти).

«Хочу поздравить соперника с трофеем. Хочу поздравить своих игроков, что они боролись до конца в чемпионате и кубке. Сегодняшний матч был очень важным за последние два-три месяца, команды выдали все что могли.

С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему VAR ничего не сделал. Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника. Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре», – сказал серб.