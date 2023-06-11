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    Ионов объявил об уходе из «Краснодара»

    Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов сообщил об уходе из клуба. Контракт истек.

    «Я покидаю «Краснодар». Сегодня была моя последняя игра в составе «Краснодара». Я поблагодарил уже в раздевалке ребят и руководство, медицинский персонал за работу. Сказал, что увидимся на футбольных полях, пожелал удачи. Также хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за то, что он делает для молодого поколения, для футбола.

    Где продолжу? Не могу сказать. Нет, карьеру не заканчиваю. Посмотрите на мою форму, куда мне заканчивать. Да, это будет российский чемпионат», – сказал Ионов.

    • 34-летний игрок стоит 1,5 миллиона евро.
    • Он провел в Краснодаре 3 года.
    • В минувшем сезоне РПЛ Ионов провел 27 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17683

      Garrincha58 41 минуту назад

      может Рубин может Балтика или Воронеж

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      Рейтинг: +14569

      Skull_Boy 1 час назад

      Сочи 100%

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