Ионов объявил об уходе из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Алексей Ионов сообщил об уходе из клуба. Контракт истек.

«Я покидаю «Краснодар». Сегодня была моя последняя игра в составе «Краснодара». Я поблагодарил уже в раздевалке ребят и руководство, медицинский персонал за работу. Сказал, что увидимся на футбольных полях, пожелал удачи. Также хочу поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого за то, что он делает для молодого поколения, для футбола.

Где продолжу? Не могу сказать. Нет, карьеру не заканчиваю. Посмотрите на мою форму, куда мне заканчивать. Да, это будет российский чемпионат», – сказал Ионов.