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  • Кафанов назвал самого талантливого вратаря в своей тренерской карьере

Кафанов назвал самого талантливого вратаря в своей тренерской карьере

11 июня 2023, 15:01
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Виталий Кафанов, тренер вратарей «Ростова» и сборной России, оценил талант голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

– Если позволите, давайте поговорим про вратарей других команд РПЛ. Вопрос про Матвея Сафонова. Что происходит с ним в конце сезона? В чем природа его неуверенности и ошибок? В последнем туре против «Ахмата» он вернулся в ворота, но зачем-то затеял обводку у своей штрафной, потерял мяч, и грозненцы забили.

– Уже как-то говорил и готов повторить. Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей – самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого. Причину ошибок мне сейчас назвать сложно. Знаю только, что ошибаются все. Этот сезон мало кто смог провести очень ровно.

Пожалуй, только Игорь Акинфеев, которого и признали лучшим вратарем чемпионата. Игорь вновь подтвердил свой высокий уровень. Он способен держать высокую планку на длинной дистанции, без серьезных сбоев. Причем речь даже идет не об одном чемпионате, а о нескольких. У Матвея так ровно пройти дистанцию пока не получается. Для того чтобы знать все нюансы, надо находиться внутри «Краснодара».

  • Сафонов – самый дорогой вратарь в России (15 миллионов евро).
  • Он воспитанник «Краснодара».
  • В минувшем сезоне РПЛ у Сафонова 27 матчей, 43 пропущенных гола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
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DOCTOR PENALTY
1686486861
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