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    • Галактионов оценил важность для «Локомотива» Баринова и Дзюбы

    Галактионов оценил важность для «Локомотива» Баринова и Дзюбы

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продлении контрактов с Артемом Дзюбой и Дмитрием Бариновым.

    • Новое соглашение с полузащитником действует до 2026 года.
    • Договор с форвардом заключен по схеме «1+1».

    «Одной из самых приоритетных задач, которые были проговорены с руководством клуба, было продление Дмитрия Баринова. Это тот игрок, который на сегодняшний день олицетворяет собой «Локомотив» – воспитанник клуба, капитан команды.

    Футболист с бойцовскими и лидерскими качествами – это те компоненты в игре, которые необходимы команде, которые двигают еe, дают определeнную динамику.

    Цепкость, скорость, единоборства, мысль – всe это присуще Дмитрию. Его человеческие качества – на высочайшем уровне. Поэтому нашим пожеланием было то, чтобы Дмитрий как можно дольше приносил пользу клубу в качестве его капитана.

    Что касается Артeма: это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле.

    С переподписанием не возникло никаких проблем. Общим мнением с руководством клуба было продолжить сотрудничество с Артeмом и дальше во благо «Локомотива» решать задачи поступательного характера, чтобы вернуть наш клуб на лидирующие позиции, где он и должен быть в следующем сезоне», – заявил Галактионов.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +506

      НикКин 2 часа назад

      Все трое тянут команду на дно этой прекрасной лиги в мире

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