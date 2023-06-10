Галактионов оценил важность для «Локомотива» Баринова и Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о продлении контрактов с Артемом Дзюбой и Дмитрием Бариновым.

Новое соглашение с полузащитником действует до 2026 года.

Договор с форвардом заключен по схеме «1+1».

«Одной из самых приоритетных задач, которые были проговорены с руководством клуба, было продление Дмитрия Баринова. Это тот игрок, который на сегодняшний день олицетворяет собой «Локомотив» – воспитанник клуба, капитан команды.

Футболист с бойцовскими и лидерскими качествами – это те компоненты в игре, которые необходимы команде, которые двигают еe, дают определeнную динамику.

Цепкость, скорость, единоборства, мысль – всe это присуще Дмитрию. Его человеческие качества – на высочайшем уровне. Поэтому нашим пожеланием было то, чтобы Дмитрий как можно дольше приносил пользу клубу в качестве его капитана.

Что касается Артeма: это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле.

С переподписанием не возникло никаких проблем. Общим мнением с руководством клуба было продолжить сотрудничество с Артeмом и дальше во благо «Локомотива» решать задачи поступательного характера, чтобы вернуть наш клуб на лидирующие позиции, где он и должен быть в следующем сезоне», – заявил Галактионов.