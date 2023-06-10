Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема отреагировала на агентский скандал с участием спартаковца Игнатова

Зарема отреагировала на агентский скандал с участием спартаковца Игнатова

10 июня 2023, 14:29
3

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий по поводу ситуации с возможной дисквалификацией Михаила Игнатова.

  • Экс-агент футболиста Александр Маньяков подал в суд на бывшего клиента.
  • Он требует дисквалифицировать Игнатова на срок до 6 месяцев.
  • Агент считает, что спартаковец должен ему 9,5 миллиона рублей.

«Насколько я помню, Маньяков появился в «Спартаке» при Аленичеве и начал пачками подписывать молодых игроков. Противостояние Маньякова с Игнатовым началось при Шамиле Газизове в «Спартаке», который никак не хотел угомонить своего товарища, что вызывало у меня раздражение.

Газизов считал, что это их личное дело, для меня же понятия «личных дел», если это касалось игроков клуба, не существовало. Потом Газизов просил сделать постановочное совместное фото с Игнатовым и Маньяковым, которое они хотели разместить в своих социальных сетях, но получили категоричный отказ. Более того, из академии были уволены те, кто указывал Маньякову на наиболее перспективных ребят.

Благодаря переговорному дару Луки Каттани удалось на время, как оказалось, приструнить агента и быть с ним в диалоге. Лука не хотел связывать историю одного футболиста с карьерой других из-за желания сохранить всех игроков в клубе.

Вызывает удивление слабая позиция спортивного департамента «Спартака» в данном вопросе при наличии других его клиентов в клубе. Агент добивается дисквалификации игрока, нанося при этом вред клубу. Это отличная антиреклама Маньякову. Клиентам и молодым игрокам без агента стоит задуматься, а нужно ли иметь с ним дело?

Удобно подарить игроку новый iPhone в 16 лет и крутые кроссовки, чтобы потом паразитировать на нем. Или выбить такой контракт, который психика молодого игрока не в состоянии переварить, и сломать карьеру тем самым.

Далеко не все агенты такие как Маньяков. Молодежи важно правильно выбрать агента, который будет, как путеводная звезда, грамотно выстраивать их карьеру. А фонду «Спартак – детям» деньги Маньякова не нужны», – сказала Зарема.

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил Салихова Зарема
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1686413407
все по делу оборзели агенты и никто им не помеха
Ответить
subbotaspartak
1686483896
Маньякам место в психушке
Ответить
VVM1964
1686495577
Что-то не слышно питерской гвардии с их злобными, скабрезными и тупыми оценками сказанного - видимо совсем не к чему придраться !!!
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
6
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
17
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
17
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
7
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
8
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+