Зарема отреагировала на агентский скандал с участием спартаковца Игнатова

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, дала комментарий по поводу ситуации с возможной дисквалификацией Михаила Игнатова.

Экс-агент футболиста Александр Маньяков подал в суд на бывшего клиента.

Он требует дисквалифицировать Игнатова на срок до 6 месяцев.

Агент считает, что спартаковец должен ему 9,5 миллиона рублей.

«Насколько я помню, Маньяков появился в «Спартаке» при Аленичеве и начал пачками подписывать молодых игроков. Противостояние Маньякова с Игнатовым началось при Шамиле Газизове в «Спартаке», который никак не хотел угомонить своего товарища, что вызывало у меня раздражение.

Газизов считал, что это их личное дело, для меня же понятия «личных дел», если это касалось игроков клуба, не существовало. Потом Газизов просил сделать постановочное совместное фото с Игнатовым и Маньяковым, которое они хотели разместить в своих социальных сетях, но получили категоричный отказ. Более того, из академии были уволены те, кто указывал Маньякову на наиболее перспективных ребят.

Благодаря переговорному дару Луки Каттани удалось на время, как оказалось, приструнить агента и быть с ним в диалоге. Лука не хотел связывать историю одного футболиста с карьерой других из-за желания сохранить всех игроков в клубе.

Вызывает удивление слабая позиция спортивного департамента «Спартака» в данном вопросе при наличии других его клиентов в клубе. Агент добивается дисквалификации игрока, нанося при этом вред клубу. Это отличная антиреклама Маньякову. Клиентам и молодым игрокам без агента стоит задуматься, а нужно ли иметь с ним дело?

Удобно подарить игроку новый iPhone в 16 лет и крутые кроссовки, чтобы потом паразитировать на нем. Или выбить такой контракт, который психика молодого игрока не в состоянии переварить, и сломать карьеру тем самым.

Далеко не все агенты такие как Маньяков. Молодежи важно правильно выбрать агента, который будет, как путеводная звезда, грамотно выстраивать их карьеру. А фонду «Спартак – детям» деньги Маньякова не нужны», – сказала Зарема.